L'école internationale Gaston Thorn ouvrira à la rentrée prochaine. Sept classes seront ouvertes en primaire et dix en secondaire.

Luxembourg 4 min.

Enseignement

Une 6ème école européenne agréée au Luxembourg

L'école internationale Gaston Thorn ouvrira à la rentrée prochaine. Sept classes seront ouvertes en primaire et dix en secondaire.

Le Luxembourg comptera à la rentrée prochaine une école européenne de plus sur son territoire. Ce mercredi, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch (DP) a présenté la nouvelle école internationale Gaston Thorn (EIGT) au campus Geesseknäppchen lors d'une conférence de presse. Il s'agit de la sixième école européenne publique au Grand-Duché.

Les jeunes Luxembourgeois ne lâchent plus leur téléphone A l'âge de 12 ans, ils sont 80% à posséder un smartphone. Les jeunes résidents luxembourgeois sont accros à leur téléphone portable, et passent en moyenne trois heures par jour à le consulter, selon un rapport.

A partir de la rentrée prochaine, l'enseignement européen public sera donc offert dans toutes les régions du pays. L'EIGT porte le nom de l'ancien Premier ministre et premier président luxembourgeois de la Commission européenne. Tout comme cette nouvelle école, Gaston Thorn représentait une modernisation économique et sociale et les valeurs d'une Europe unie.

Une grande flexibilité dans le choix des langues

Le paysage éducatif luxembourgeois s'est considérablement étoffé au cours des dernières années. Les efforts de diversification de l’offre scolaire publique et gratuite se poursuivent et offrent notamment aux élèves une grande flexibilité dans le choix des langues.

Barbara Daniel: «Les jeunes sont dans une quête de sens» Depuis longtemps déjà, les initiatives solidaires sont la clé de voûte du Service national de la jeunesse. Zoom sur le service volontaire, une expérience qui peut résolument changer une vie.

La langue luxembourgeoise joue un rôle clé pour l'intégration. Pour cette raison, tous les élèves de l’enseignement européen, y compris dans la nouvelle école internationale Gaston Thorn, suivent des cours de luxembourgeois à raison de deux unités par semaine, pendant toute leur scolarité au primaire et jusqu’en troisième année du secondaire ainsi que dans les classes d'accueil et à la voie de préparation.

«Avec l'école internationale Gaston Thorn, nous créons un autre pilier important d'un paysage éducatif plus diversifié. Des écoles différentes pour des élèves différents offrent des chances de réussite équitables à nos enfants et à nos jeunes. Indépendamment de leur langue maternelle, de leur milieu social et culturel», a souligné Claude Meisch.

300 élèves à la rentrée

L'école internationale Gaston Thorn ouvrira ses portes en septembre prochain avec sept classes dans le primaire, réparties sur les trois sections linguistiques (germanophone, francophone et anglophone). Dix classes seront ouvertes en secondaire au total, en première et deuxième années. En outre, une classe d'accueil et la première année de la voie de préparation seront également proposées. À long terme, l’offre scolaire s’étendra de la maternelle au baccalauréat européen.

L'EIGT commencera à la rentrée scolaire de septembre avec environ 300 élèves, sur deux sites.

L’école primaire sera installée à Cessange (rue Verte) dans un bâtiment intégrant à la fois l’école et le foyer scolaire, créant par ce biais un endroit adapté aux besoins des enfants.

Education: l’ampleur des pertes frôle l’«irréversible» En cette Journée internationale de l'éducation, l'Unicef a partagé ses dernières données disponibles sur l'apprentissage des enfants alors que la pandémie de Covid-19 approche de ses deux ans.

L’enseignement secondaire, les classes d’accueil et la voie de préparation seront installés dans le bâtiment «Blumm» sur le campus Geesseknäppchen à Merl et partageront ce bâtiment avec l’école nationale pour adultes (ENAD).

À long terme, l’école internationale Gaston Thorn s’installera dans le quartier du Limpertsberg.

Des écoles différentes pour des élèves différents offrent des chances de réussite équitables à nos enfants et à nos jeunes. Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

En plus des sections linguistiques, le français, l’allemand ou l'anglais peuvent être choisis comme première ou deuxième langue dans le primaire; dans le secondaire, l'italien, le portugais ou l’espagnol peuvent également être choisis comme troisième langue.

L’école internationale Gaston Thorn fonctionne en journée continue. Les élèves du primaire ont la possibilité de profiter de la maison relais. En outre, pendant la pause de midi et après les cours, les élèves de l'école primaire et les élèves du secondaire peuvent participer à des activités extrascolaires.

Un concept pédagogique à trois piliers

La philosophie de la nouvelle école repose sur trois piliers qui mettent l'accent sur le développement des compétences du 21e siècle et sur l'épanouissement personnel des élèves.

Le premier pilier est le renforcement de l'environnement numérique des jeunes. Cela passe par le développement de leurs compétences digitales, par l'apprentissage de la recherche d'information et de la vérification des sources et par faire de l'élève un acteur informé et responsable dans la société et dans le monde numérique lui-même.

L'éducation musicale sera également intégrée comme fil rouge dans la vie scolaire des élèves. Elle sera partie intégrante de tous les cours et aura aussi sa place dans les activités extrascolaires. Troisième pilier: la démocratie. Celle-ci sera vécue au quotidien à l'IEGT. L'ensemble de la communauté scolaire pourra participer activement aux processus de décision et au développement de l'école.

Inscriptions à partir du 1er mars

Les inscriptions à l’école internationale Gaston Thorn seront ouvertes à partir du 1er mars prochain à tous les élèves, indépendamment de leur lieu de résidence.

Deux soirées d'information sont aussi prévues les 3 (en anglais et allemand) et 4 mars (en français) à 17h au forum campus Geesseknäppchen à Luxembourg. Les soirées se dérouleront sous le régime du CovidCheck. Inscriptions et informations: www.eigt.lu

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.