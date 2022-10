Pour permettre une prise en charge efficace, les autorités ont décidé de rouvrir temporairement le centre de vaccination de Esch-Belval.

Luxembourg 3 min.

Campagne de vaccination

Une 4e dose recommandée aux publics les plus fragiles

Simon MARTIN Pour permettre une prise en charge efficace, les autorités ont décidé de rouvrir temporairement le centre de vaccination de Esch-Belval.

C'était dans l'air du temps et c'est désormais officiel: suite à un avis du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), une deuxième dose de rappel (ou booster) de vaccin, ou autrement dit une quatrième dose, à ARN messager est recommandée pour les personnes de 60 ans et plus ainsi que les personnes entre 12 et 59 ans souffrant de comorbidités, les personnes immunodéprimées ainsi que les femmes enceintes et les professionnels de santé.

La durée d'isolement au covid réduite à quatre jours Le gouvernement a procédé ce mercredi à quelques modifications de la loi Covid existante. Le délai d'isolement passera de sept à quatre jours.

Il y a quelques dizaines de jours, le directeur de la Santé Jean-Claude Schmit n'écartait pas l'idée d'élargir cette seconde de dose de rappel à l'ensemble de la population luxembourgeoise. Celle-ci sera donc limitée aux publics les plus à risque. Toutefois, les stocks de vaccins ne désemplissant pas, n'importe qui peut, sur décision individuelle, bénéficier de cette nouvelle injection. En revanche, cette quatrième dose n’est pas recommandée chez les personnes en bonne santé qui ont eu une infection au covid après la première dose de rappel.

Cette nouvelle campagne intervient alors que le nombre de contaminations a presque doublé en une semaine. Depuis trois semaines en tout cas, les chiffres viennent confirmer un rebond de la pandémie, en ce qui concerne les nouvelles contaminations. Les hospitalisations sont également en légère hausse.

Maintenir un niveau élevé de protection

Pour en revenir à la vaccination, celle-ci doit être administrée à un intervalle d'au moins 4 mois après la 3e dose (ou première dose de rappel). «Cette dose de rappel vise à maintenir à un niveau élevé la protection vaccinale que ces personnes ont acquise contre l'infection, les formes sévères de la maladie et les décès», précise le ministère de la Santé.

«Nous voulons apprendre de nos erreurs» Un rapport de l'OCDE a analysé la manière dont le Luxembourg a géré la pandémie. Si le petit pays peut se targuer d'une maîtrise réussie sur plusieurs points, des axes d'amélioration sont toutefois nécessaires pour affronter les prochaines crises.

Afin de préparer au mieux la population à d'éventuelles vagues d'infection pour l'automne et l'hiver prochains, le gouvernement a d'ailleurs pris la décision de rouvrir de manière temporaire le centre de vaccination de Esch-Belval à partir du jeudi 13 octobre. Celui-ci avait fermé en avril dernier. Les horaires d'ouverture sont du mardi au vendredi de 7h à 19 h et le samedi de 7h à 13h.

Il n'y a plus de courrier postal qui sera envoyé aux personnes concernées. Celles-ci peuvent désormais se rendre directement sur www.covidvaccination.lu et obtenir leur rendez-vous dans un centre de vaccination en entrant simplement leur numéro de matricule. La démarche de prise de rendez-vous est possible à partir du 11 octobre.

Les personnes âgées de 60 ans et plus et qui ont reçu dans le passé une invitation de la part du gouvernement luxembourgeois par courrier postal pourront soit prendre rendez-vous à l'aide de leur numéro de matricule tel que décrit ci-avant (à partir du 11 octobre), soit utiliser le code qui leur a été transmis et qui garde sa validité.

Nouvelle vague de covid en Belgique Tous les chiffres sont à la hausse, mais les autorités s’en remettent pour l’instant à la seule vaccination pour contenir l’épidémie.

Les centres de vaccination étant des lieux temporaires dédiés à la vaccination contre le covid-19, il reste recommandé de se rendre chez un médecin ou dans une pharmacie pour se faire vacciner. La liste des médecins et des pharmacies qui participent à la campagne de vaccination, ainsi que les dates du Impfbus sont disponibles sur le site impfen.lu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.