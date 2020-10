Les chiffres de ce vendredi publiés par le ministère de la Santé évoquent le décès d'une personne supplémentaire alors que 141 personnes ont contracté le virus au cours des dernières 24 heures.

Une 130e victime et des contaminations en hausse

Depuis mercredi, le nombre d'infections liées au covid-19 tourne autour de la centaine de cas quotidiens. Et la tendance s'est confirmée ce vendredi avec les 141 contaminations annoncées par les services de Paulette Lenert (LSAP).

Mauvaise nouvelle également au niveau des décès avec l'annonce en cette fin de semaine de la mort d'une personne supplémentaire, ce qui porte à 130 le nombre de morts depuis le début de la crise sanitaire.

Avec ces 141 nouvelles contaminations, le Luxembourg affiche à présent 10.772 cas de coronavirus depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Quant aux hospitalisations, elles restent stables. 31 patients sont à l'heure actuelle hospitalisés, par contre les soins intensifs comptent une personne de moins par rapport à jeudi. Par ailleurs, le taux de reproduction effectif du virus a légèrement augmenté, il est passé de 1,16 à 1,17.

En Europe, l'inquiétude reste vive où la propagation du coronavirus repart de plus belle: l'Espagne a décrété l'état d'alerte sanitaire à Madrid, l'Allemagne envisage des restrictions plus dures et la France des reconfinements locaux.

La pandémie a nettement accéléré dans presque toutes les régions du monde ces sept derniers jours (+315.000 nouveaux cas par jour au niveau mondial, soit 6% de plus que la semaine précédente), Europe en tête (+28%), à l'exception de l'Asie (-7%), selon un bilan établi vendredi par l'AFP.

