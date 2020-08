La journée de dimanche a été marquée par un décès supplémentaire des suites du covid et 62 infections au cours des dernières 24 heures selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

Une 117e victime et 62 nouvelles contaminations

La journée de dimanche a été marquée par un décès supplémentaire des suites du covid et 62 infections au cours des dernières 24 heures selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé.

Alors que l'Australie a annoncé ce dimanche un couvre-feu à Melbourne pour lutter contre la résurgence de cas de covid-19 et que la pandémie continue à faire des ravages en Amérique latine et aux Caraïbes avec plus de 200.000 morts, 62 cas de coronavirus, dont 48 résidents, sont venus gonfler ce dimanche le nombre de contaminations au Luxembourg.

Depuis le début de l'apparition de la maladie fin décembre, près de 685.780 morts ont été recensés à travers le monde. Au Grand-Duché, le coronavirus a fait une nouvelle victime depuis samedi, ce qui porte à 117 le nombre de décès.

En tout, depuis le début de la pandémie, le Luxembourg a identifié à ce jour, 6.854 personnes sur plus de 596.300 tests réalisés. A noter encore que 5.606 résidents ont été frappés par le covid-19.

En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre de patients souffrant du coronavirus s'élève à 55, dont sept se trouvent hospitalisés dans une unité de soins intensifs.







