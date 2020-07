La loi actant la prolongation des tests à grande échelle a été adoptée à l'unanimité mardi à la Chambre. Un plébiscite qui prouve le soutien que les députés portent à cette stratégie gouvernementale. La deuxième phase commencera début août, s'étendra sur plus de sept mois et coûtera 60,7 millions d'euros.

Luxembourg 4 min.

Unanimes pour une seconde vague de dépistage massif

La loi actant la prolongation des tests à grande échelle a été adoptée à l'unanimité mardi à la Chambre. Un plébiscite qui prouve le soutien que les députés portent à cette stratégie gouvernementale. La deuxième phase commencera début août, s'étendra sur plus de sept mois et coûtera 60,7 millions d'euros.

(JFC, avec Annette Welsch) - Lancée fin mai, la première phase de tests à grande échelle s'achèvera le 28 juillet. Vu la persistance du virus et le regain des cas d'infections observé depuis fin juin, une prolongation s'avérait nécessaire en vue de continuer à cibler les foyers d'infections et de contrôler la situation. L'objectif demeure de pouvoir isoler à un stade précoce les personnes infectées qui ne présentent pas ou pas encore de symptômes, ainsi que leurs contacts. C'est pourquoi la Chambre a adopté mardi à l'unanimité le principe de la poursuite du programme.

Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi visant à autoriser l’État à participer au financement (environ 60 millions d'euros) de la deuxième phase du « Large Scale Testing » pic.twitter.com/DP9bQUl3KK — Chambre des Députés (@ChambreLux) July 21, 2020

Ainsi concrètement, à partir de la fin août et sur plus de 30 semaines cette fois, le programme prévoit la réalisation de 1,6 million de tests. Dont coût: 60,7 millions d'euros. Vu que le budget dépasse les 40 millions d'euros, une loi devra être votée, et cette fois, elle donnera lieu à un appel d'offres afin de déterminer qui effectuera les tests. D'ici début août, la première phase «sera prolongée avec le prestataire actuel», a précisé devant les députés la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP).

Une campagne articulée autour de quatre axes En plus des tests dits «diagnostiques», c’est-à-dire quand le patient présente des symptômes (toux, maux de tête, etc.) qui continueront à être effectués, les quelque 40.000 à 53.000 tests hebdomadaires seront ciblés sur: 1. les personnes vulnérables. Cette catégorie comprend celles et ceux qui sont les plus exposés au virus, comme le personnel hospitalier, la police, l'armée, le personnel des pharmacies ou celui du secteur Horeca. 2. les personnes entrant sur le territoire luxembourgeois par l'aéroport du Findel ou la gare de Luxembourg. 3. les personnes de référence qui sont testées pour le monitoring et la détection d'un cluster déterminé afin d'interrompre les chaînes de propagation. 4. les personnes au sein de clusters qui se révèlent être des «supercontaminateurs» du virus. Ce sont les tests dits «de prévalence».

Malgré le vote unanime des députés, l'opposition a tout de même émis de sévères critiques sur le principe. Georges Mischo (CSV) a ainsi parlé de «faillites et de mésaventures concernant la première phase». Selon lui, non seulement elle a commencé tardivement, mais en outre les données n'ont pas circulé correctement, et il s'est écoulé trop de temps entre l'idée et la mise en œuvre; à l'arrivée, beaucoup moins de tests ont eu lieu que prévu. «Aucun progrès n'a été fait au ministère de la Santé», affirme le bourgmestre d'Esch.

«Combien a coûté la première phase? Combien de tests restent à faire? Comment combler le fossé entre le 27 juillet et la fin du mois d'août, lorsque la deuxième phase commencera?», a-t-il demandé, agacé que l'action ait déjà été mise en adjudication alors que la Chambre n'avait même pas encore adopté la nouvelle loi. Si Georges Mischo avoue «ne pas être contre les tests», il se dit en revanche «contre la façon dont ils sont effectués et la mauvaise préparation». Car pour lui, vu que les cas d'infections sont aujourd'hui en hausse, de nombreux tests n'ont de sens que si les bonnes mesures sont ensuite prises. C'est pourquoi il affirme que «nous avons besoin de l'application de traçage».

Dans la crainte des 8.000 cas positifs Selon le Luxembourg Research, la deuxième vague pourrait surcharger les unités de soins intensifs du Luxembourg pour fin août. En l'état actuel, les scientifiques partent sur un scénario noir avec un nombre de dépistés ayant quasi doublé d'ici une semaine...

Face à ces doléances, Paulette Lenert a réagi vertement. «Citez-moi un seul pays qui a lancé un projet d'une telle envergure!», s'est-elle ainsi exclamée devant l'assemblée. Et à propos de la demande d'une application de traçage, la ministre de la Santé a précisé que «l'équipe en charge du traçage analogique a été renforcée en un rien de temps», de sorte que «nous n'avons pas eu à déplorer la faillite du système.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.