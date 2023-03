Il n'y a pas que les Fuesboken qui trouveront leur compte ce week-end. La rédaction locale a sélectionné pour vous les événements les plus intéressants.

Un weekend placé sous le signe des cavalcades au Luxembourg, mais pas que

Les oiseaux gazouillent à nouveau plus tôt le matin, les crocus et les perce-neige se battent pour sortir de terre et c'est donc le printemps qui s'annonce. Le dernier week-end d'hiver de cette année est rempli d'événements qui ne pourraient pas être plus différents les uns des autres. Que vous ayez envie de vous promener tranquillement sur le premier marché des Glacis de l'année, de trouver l'inspiration pour votre jardin à la «Jardirêve» de Luxexpo The Box ou de faire la fête une dernière fois cette saison lors d'une des nombreuses cavalcades à travers le pays, vous devriez trouver votre bonheur ce week-end.

1) A bout de souffle dans la nuit à Wasserbillig

(vb) - Samedi soir, la cavalcade nocturne plonge le village de Wasserbillig dans une ambiance enchanteresse. Cinquante chars et groupes à pied - dont la plupart sont illuminés par d'innombrables lumières - défilent de la Moselle au centre culturel en passant par le Spatz. Les spectateurs sont priés de se rabattre sur les transports en commun ou sur le parking-relais du centre de secours de Mertert. L'entrée coûte 8 euros pour les adultes (dont 2 euros de consigne pour les gobelets), les enfants peuvent assister gratuitement au cortège nocturne. Le départ est prévu à 18h11.

Les chars sont équipés de nombreuses guirlandes lumineuses. Photo: Anouk Antony

2) La plus ancienne cavalcade du Luxembourg à Pétange

(GlS) - Dimanche, les Fuesboken seront également de sortie à Pétange. La 66e édition de la plus ancienne cavalcade du pays partira de la rue de Longwy, passera devant l'hôtel de ville et se dirigera vers la rue de l'Eglise. Enfin, elle se dirigera vers la rue Jean-Baptiste Gillardin et la rue Pierre Hamer. Le coup d'envoi est donné à 14h11. Le dimanche de carnaval à Pétange sera complété par un concert final gratuit de Käpt'n Ändä et Matrous K1000.

L'année dernière, la cavalcade de Pétange était placée sous le signe de l'année culturelle Esch2022. Photo: Claude Piscitelli/LW-Archives

3) Enfin une nouvelle pluie de confettis à Remich

(SAM) - Place aussi ce ce week-end à la cavalcade de Réimech. Après une pause de trois ans, les chars seront décorés ce week-end à Remich, les confettis et les bonbons voleront à nouveau le long de la Moselle. Pour la 35e fois, les carnavaleux défileront dans la métropole mosellane avec leurs déguisements et leurs chars richement décorés. Le rendez-vous est fixé dimanche à 14h30 dans la rue Maatebierg. L'entrée coûte cinq euros pour les adultes, les enfants de moins de 16 ans bénéficient de l'entrée gratuite.

Après trois ans, les Fuesboken font enfin leur retour à Remich ce dimanche. Photo: Lex Kleren/LW-Archives

4) Ambiance printanière à Luxexpo

(ela) - Ce week-end, les halls de Luxexpo The Box accueilleront à nouveau le très populaire salon du jardin «Jardirêve». Plus de 100 exposants du secteur du jardin et des espaces verts présenteront les dernières tendances et idées d'aménagement pour le jardin, la terrasse et le balcon sur une surface totale de 11.000 m². Des dernières techniques de jardinage et du mobilier d'extérieur aux bulbes et plantes, en passant par les décorations florales, les piscines et les saunas, chacun y trouvera son compte.

Le salon Jardirêve, qui dure trois jours, est depuis des années la destination de nombreux passionnés de jardinage. Photo: Alain Piron / LW-Archives

Que vous ayez déjà la main verte ou que vous soyez nouveau dans le monde du jardinage, le salon est à la fois inspirant et instructif. Chez Jardirêve, vous pourrez respirer les premiers parfums de printemps le samedi et le dimanche de 10 à 18 heures et vous lancer immédiatement dans la saison de jardinage 2023 avec les dernières inspirations vertes. L'entrée coûte 10 euros, vous trouverez de plus amples informations ici.

5) La saison du marché des Glacis est ouverte

(dat) - À partir de dimanche, le marché des Glacis reprend ses droits, et ce chaque troisième dimanche du mois jusqu'en novembre. La seule exception est la période de la Schueberfouer, qui s'approprie le champ des Glacis en août. Le marché des Glacis est un marché traditionnel avec ses stands de fruits et légumes, ses fleuristes, mais aussi ses vêtements et sa brocante. Les dates pour cette saison sont les suivantes : 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre, de 10 à 17 heures.

6) Inscription sur la liste électorale

(stm) - Les prochaines élections communales du 11 juillet 2023 seront les premières auxquelles toute personne résidant au Luxembourg pourra participer. Auparavant, la règle selon laquelle les étrangers devaient avoir vécu au moins cinq ans au Luxembourg avant de pouvoir voter s'appliquait. L'obligation de s'inscrire sur les listes électorales en tant que non-Luxembourgeois est toutefois restée.

Le gouvernement fait campagne pour que le plus grand nombre possible d'étrangers s'inscrivent sur les listes électorales. Photo: Pierre Matgé

Pour faciliter cette démarche, toutes les communes du pays sont appelées par le ministère de l'Intérieur et de la Famille ainsi que par le syndicat communal Syvicol à participer à la Journée Nationale de l'Inscription le 18 mars prochain. L'objectif de cette campagne est d'inciter les habitants sans passeport luxembourgeois à s'impliquer dans la politique communale et à participer ainsi à la vie locale.

De neuf heures du matin à quatre heures de l'après-midi, il est possible de s'inscrire sur les listes électorales auprès du bureau des citoyens de sa commune et de s'informer sur les détails de la procédure de vote. Les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire sur la liste le 18 mars ont la possibilité de le faire jusqu'au 17 avril.

7) Avec le «Grénge Mann» à travers le parc Klosegrënnchen

(dat) - Le Fonds du Kirchberg organise à partir de ce dimanche des «visites théâtrales». L'«homme vert» se rendra dans le parc Klosegrënnchen, au nord du Kirchberg, à proximité du Neudorf. Il partagera ses connaissances sur la nature et la biodiversité et racontera des histoires, des légendes et des mythes. L'événement dure une heure. L'inscription est obligatoire, car les places sont limitées (info@fondskirchberg.lu).

Ceux qui ne pourront pas venir ce dimanche auront encore plusieurs possibilités dans les mois à venir : 23 avril (en français), 14 mai (en anglais), 18 juin (en français), 2 juillet (en luxembourgeois), 24 septembre (en français) et 8 octobre (en luxembourgeois).

8) Un marché d'arts et de loisirs créatifs

(j-ps) - Le Centre culturel «Beim Nëssert» accueille ce week-end un marché d'art et de loisirs créatifs. Tout ce que les habitants de la commune de Mondercange ont fabriqué eux-mêmes et dont ils sont prêts à se séparer peut être acheté pendant les deux jours entre 11 et 18 heures. L'entrée est gratuite et ceux qui parviennent à rejoindre le Centre culturel avant 11 heures le samedi peuvent se réjouir d'un «verre de l'amitié» offert par la commune.

Le Centre Culturel "Beim Nëssert" accueille ce week-end un marché de loisirs créatifs. Photo: Pierre Mousel

9) Bazar Inde-Népal à Sandweiler

(dat) - Pour la 43e fois déjà, le «Bazar Inde-Népal» aura lieu à Sandweiler. Le centre culturel sera ouvert dimanche à partir de 10h30. Des animations pour les enfants sont prévues à partir de 13h et un programme culturel, comme des danses classiques du sud de l'Inde, sera proposé à partir de 14h. Le bazar est organisé par l'Aide à l'Enfance de l'Inde et du Népal. L'association utilise les recettes pour soutenir financièrement deux projets.

10) Un tour de cartes à jouer à Grevenmacher

(if) - Faire la course aux caractères d'imprimerie à la main avec un professionnel, explorer les imprimeries historiques du Luxembourg ou faire réaliser un tampon d'imprimerie avec son motif préféré à l'aide d'une presse : Ce week-end, il y aura de l'animation au Musée de l'imprimerie de Grevenmacher au Kulturhuef (54, route de Trèves).

Les bâtiments des anciens abattoirs abritent également un bistrot, un cinéma et un musée de la carte à jouer. À l'occasion de l'ouverture d'un nouveau parcours interactif et didactique au Musée de l'imprimerie et de la Promenade des artistes le long de la Moselle, les visiteurs pourront assister en direct à différents ateliers, démonstrations et activités sur le thème de l'imprimerie, samedi et dimanche, de 14h à 18h. Une visite guidée du musée avec un guide déguisé en fabricant de cartes à jouer de Grevenmacher, Jean Dieudonné, devrait être considérée comme le point culminant. L'entrée et la participation sont gratuites.

