Du salon «Vakanz» aux festivités du Nouvel An chinois, en passant par les parcours de marche au Kirchberg et à Garnich ou la «colonne de la Liberté Sud» en province de Luxembourg, ce troisième week-end de 2020 propose un panel d'activités éclectiques.

Un week-end tout en évasion

Jean-François COLIN

«Vakanz», d'île en île

La 29e édition du salon «Vakanz» réunit près de 300 exposants, experts des vacances de vendredi à dimanche à Luxexpo the Box. L'unique salon de la Grande Région consacré au tourisme et aux voyages tourne cette année autour de la thématique des îles. Une cinquantaine d’îles et archipels des mers chaudes et des mers froides se sont annoncés.

Trois jours de voyages, de rencontres et de découvertes, et du soleil plein les yeux au cœur de l'hiver sont au menu des quelque 25.000 visiteurs attendus sur le plateau du Kirchberg. Pour toutes informations, rendez-vous ici.

La 29e édition du Salon Vakanz est placée sous la thématique des îles Photo: Chris Karaba

Bienvenue dans l'année du Rat de métal blanc

A l'instigation de l'institut Confucius à l'université du Luxembourg en partenariat avec l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg, les festivités du Nouvel An chinois se déroulent samedi de 13h30 à 16h30 sur la place d'Armes, à Luxembourg. Une semaine avant la date officielle - l'entrée dans l'année du Rat de métal blanc aura lieu le 25 janvier -, les stands autour de la langue et de la culture chinoises y seront installés et offriront l'occasion de s'essayer à la calligraphie chinoise et au taïchi, sans oublier de déguster les fameux raviolis pékinois du Nouvel An.

Point culminant des festivités, la traditionnelle parade avec la fameuse danse du dragon qui s'élancera de la place d'Armes sur le coup de 14h30. Elle sera réalisée par l'Association française de la danse du dragon et lion chinois. Retrouvez ici tous les détails concernant ce spectacle gratuit.

Ambiance chinoise garantie ce samedi à la place d'Armes Photo: Confucius Institute of Luxembourg

A l'assaut du Kirchberg

Le plateau du Kirchberg n'est pas qu'un vaste ensemble envahi par les gratte-ciel des institutions européennes, les immeubles post-modernes des sociétés multinationales et les surfaces commerciales. Le MNHA (Musée national d'Histoire et d'Art) propose ce samedi de 15h à 17h des visites guidées des fortifications de l'époque française qui défendaient le Kirchberg et protégeaient naguère la ville de Luxembourg.

Les premières constructions militaires sur les hauteurs du Kirchberg remontent à l’époque de Louis XIV, avant que l’ingénieur Vauban, qui a dirigé les travaux du siège en 1684, ne reçoive la mission d’élaborer un projet pour le renforcement de la forteresse.

La visite des fortifications du Kirchberg dure deux heures Photo: Chris Karaba

Pour cette visite guidée de deux heures, dont le point de départ est fixé au funiculaire, les participants devront être équipés de vêtements adaptés, de chaussures solides et d’une lampe de poche. Rendez-vous ici pour toutes les informations relatives à cet événement.

Au rendez-vous des marcheurs

A tous ceux que le temps gris, mais sec annoncé ce week-end donne des fourmis dans les jambes et des envies de grand bol d'air, la fédération luxembourgeoise de marche populaire propose deux parcours de 7 et 12 kilomètres, ce dimanche à Garnich. Les départs ont lieu entre 8 heures et 14 heures à la Veräinshaus, 6, rue des Sacrifiés.

Par respect pour l'environnement, l'organisateur ne fournit plus de gobelets en plastique aux points de ravitaillement. Prière donc aux participants d'apporter leur propre récipient. Retrouvez ici le détail des parcours et les coordonnées des organisateurs.

Une colonne historique pour les 75 ans de la libération

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour les amateurs du genre pas encore rassasiés par les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, une «colonne de la Libération Sud» sillonnera les routes des provinces de Luxembourg belge et de Liège ce week-end.

Composée d'une cinquantaine de véhicules de la Seconde Guerre mondiale, dont une grande partie a participé à la libération de 1944, et de vingt véhicules modernes de l'Armée belge, elle parcourra 300 kilomètres de vendredi à mardi. Au départ de Sainte-Ode vendredi, la colonne fera halte, entre autres, à Bastogne, Houffalize et La Roche samedi, puis à Vielsalm, Trois-Ponts et Spa dimanche, ainsi qu'à Saint-Vith et Bütgenbach lundi. Diverses cérémonies auront lieu tout au long du parcours.

Retrouvez ici tous les détails de l'organisation ainsi que toutes les informations utiles.

La colonne de la Libération Sud est l'occasion d'admirer de nombreux véhicules d'époque Source: info-lux.com

Richemont se fait mousser

Pour les amateurs de boissons houblonneuses, le salon brassicole «Richement Bière» initié en 1998 se déroule ces samedi et dimanche à la salle des fêtes de Richemont, entre Thionville et Metz. Plus de 35 brasseries artisanales françaises, aux côtés de conférences animées par des spécialistes renommés, de démonstrations de fabrication du pain à la bière ou encore de jeux d'estaminets d'un autre temps. En outre, une librairie spécialisée présentera les derniers ouvrages brassicoles publiés.

Programmé tous les deux ans, l'événement attire en moyenne entre 3.500 et 4.000 visiteurs. A noter qu'une opération «capitaine de soirée» est mise en place à l’entrée du salon, au sein du stand «prévention» destiné à sensibiliser au danger de l’alcool au volant.

Pour tous les détails pratiques, horaires, prix d'entrée, etc., rendez-vous ici.