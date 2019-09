Souvenir d'antan et nostalgie au menu de ce premier week-end du mois à Dudelange et Pétange alors que du côté de la Moselle, la vigne est à l'honneur. Pour les amateurs de bricolage et de partage, direction Wiltz pour le «Do it yourself festival».

Un week-end rétro pour lancer septembre

Dudelange remonte le temps



Au fil des ans, la «Butschebuerger Buergfest» est devenue incontournable pour les amateurs de chevalerie et de Moyen Age. La 18e édition de cette manifestation est programmée sur deux jours (samedi et dimanche de 10 à 19h) au Budersberg et devrait à nouveau attirer les foules.

Parmi les temps forts de cette édition 2019, on retiendra le tournoi de chevaliers et le spectacle nocturne de la taverne, histoire de recréer l'ambiance d'antan avec jongleurs, ménestrels et nobles chevaliers. Il est conseillé aux visiteurs de se rendre au parking P&R depuis lequel un service de navettes sera mis en place.

Photo: Alain Piron Vom Knappen zum Ritter: Düdelingens Bürgermeister Dan Biancalana (l.) wurde von "Herzog Patrizius vum Durensbesch" zum Ritter geschlagen, nachdem er seine zwei Jahre als Knappe absolviert hat. Er darf sich nun "Ritter Dilcino vun der Haardt" nennen. Photo: Alain Piron

Faites le vous-même à Wiltz

Préservation des matières premières et autre recyclage sont d'actualité. Le «Do It Yourself festival» propose donc une journée d'apprentissage et de découverte mais aussi des ateliers interactifs pour acquérir les compétences pour une société plus résiliente.

Tout au long de ce dimanche 8 septembre de 10 à 18h à l'Amphithéâtre de Wiltz, les visiteurs apprendront à construire un hôtel pour insectes, à tricoter, à faire de l’origami ou encore travailler le bois.

Cette manifestation, où tout le monde est invité à contribuer à la création et à l’organisation de l’événement, propose aussi un Repair Café. Idéal pour celles ou ceux qui disposent d'objets défectueux (informatique, serrurerie, bois, vélos...) à réparer et souhaitent se faire aider pour les remettre en état de marche.

En voiture au Fond-de-Gras

Les trains 1900 seront à l'honneur, ce dimanche dès 11h, à l'occasion des traditionnelles journées portes ouvertes du site de Fond-de-Gras. A cette occasion, les remises et les ateliers, où des démonstrations de travaux de forge sont programmées, seront ouverts au public.

Plusieurs locomotives à vapeur circuleront depuis Pétange en direction du Fond-de-Gras (11h, 13h25, 14h15, 15h30, 16h15, 17h30, 18h20). Le train minier «Minièresbunn» traversera une authentique galerie depuis le Fond-de-Gras pour une visite dans la mine (13h, 15h, 16h et 17h).





Grevenmacher trinque

Septembre marque le début des vendanges. De samedi à lundi, Grevenmacher vibrera au rythme de la 70e édition de la Fête du raisin et du vin où les viticulteurs du coin mettront en avant leurs différents produits sur la Place du Marché.

Une jolie vitrine dans un cadre festif avec des concerts, des animations dont le cortège folklorique «Kondschafter um Tour», programmé dimanche.

L'intronisation de la Reine du Vin au Centre sportif et culturel marque le début des festivités. Photo: Steve Hopp





Pétange se souvient

Le 9 septembre 1944, Pétange était la première localité libérée par les Alliés. La commune de Pétange invite ses habitants à célébrer cet événement avec de nombreuses activités programmées de vendredi à dimanche sur la Place J.F. Kennedy.

A noter que dimanche à partir de 14h30, le convoi de la libération «Indian Head» fera son entrée dans la ville après avoir pris son départ de Baranzy de l'autre côté de la frontière. En marge de ces festivités, une exposition en plein air de véhicules militaires est ouverte du 6 au 15 septembre à l'Espace Wax.

Renseignements: petange.lu

Esch bien dans ses baskets

Depuis 13 éditions maintenant, elle court, elle court la Escher Kulturlaf. Mieux encore, l'épreuve conviviale attire de plus en plus de monde. L'an passé, avec 2850 participants comptabilisés sur la ligne de départ, la course pédestre organisée entre Belval et Esch-sur-Alzette avait même battu son record d'affluence. Le beau temps prévu pour ce samedi 7 devrait permettre aux organisateurs d'enregistrer encore plus de monde pour les différents parcours, du 1 km aux 10 km, selon les âges.

Particularité de l'épreuve: elle allie efforts physiques et réconforts culturels. En effet, tout au long du parcours, musiciens et danseurs viennent encourager les coureurs qui ont aussi la possibilité de découvrir la richesse du patrimoine local, entre hauts fourneaux et belles demeures.