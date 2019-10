Le bois, la famille, le trail ou encore l'Espagne sont au menu des deux prochains jours. Coup de projecteur sur quelques idées de sorties, de quoi donner l'envie de bouger à certains.

Un week-end qui devrait contenter petits et grands

Le bois à l'honneur à Beckerich

Le Week-end du bois et des forêts d'Ardenne est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs de la transformation du bois et de l'accueil touristique en Wallonie mais aussi au Grand-Duché de Luxembourg. Durant deux jours de nombreuses manifestations seront à l'affiche en Belgique et au Luxembourg.

La commune de Beckerich sera particulièrement à l'honneur le dimanche 20 octobre. «Pak Holz un! Venez toucher du bois!» se tiendra de 11 à 18h au Moulin de Beckerich. De nombreuses activités, jeux, démonstrations, stands d'artisanat, animations musicales et beaucoup d'autres choses sont au menu de cette journée dont l'entrée est gratuite.

Renseignements: asbl D'Millen

5 Le moulin de Beckerich sera le théâtre de week-end du bois et des forêts d'Ardenne Photo: Moulin de Beckerich

Viva España

La Chambre Officielle de Commerce d'Espagne en Belgique et au Luxembourg et l'Office de Tourisme de l'Espagne vont vous offrir un petit air d'Espagne ce samedi entre 11 et 19h sur la Place d'Armes. Cette journée vise à mettre en avant d'un côté les atouts du pays en tant que destination touristique en proposant un avant-goût de sa gastronomie, sa culture, ses loisirs et de l'autre ses entreprises de pointe. Outre un spectacle de flamenco et un concert de musique d'avant-garde, le spécialiste de flat BMX Viki Gomez devrait impressionner les spectateurs.

La «Journée de l'Espagne» est un événement gratuit.

Viki Gomez Photo: Natascha Gaiser

Family Day s'invite à la Coque

Le divertissement familial par excellence vous attend ce dimanche 20 octobre entre 12 et 18h au Centre national sportif et culturel d'Coque. Sous le regard des mascottes, Croco et Crispy, sport, musique et jeux sont au menu pour toute la famille. Piste de glace, chantier pour enfants, trampolines, ateliers créatifs, mur d'escalade,... il y en aura pour tous les goûts à Family Day.

Entrée gratuite

Haard Trail à la Forge du Sud

Organisé pour la première fois en 2011, le Haard Trail de Dudelange en est déjà à sa 9e édition. Les plus costauds sont attendus ce samedi à partir de 15h au Lycée Nic Biever à la salle des sports de l'Alliance Annexe pour un tracé de 15 kilomètres dont 390 m de dénivelé. Les inscriptions sont encore possibles sur place à condition de se présenter 45 minutes avant le départ (14 euros).

Dernier week-end pour Home Expo

C'est le dernier week-end du salon du logement, de la construction, de la rénovation, de l'ameublement et de la décoration. L'occasion d'aller à la rencontre de plus de 300 spécialistes issus du secteur de l'habitat. Les portes de Luxexpo The box seront ouvertes ce samedi et dimanche entre 10 et 19h.

Entrée: 5 euros. Gratuit pour les -18 ans. Renseignements: Home Expo

Découvrez la plus belle vue panoramique du pays

Portes ouvertes de la Cour de justice de l'Union européenne ce samedi 19 octobre entre 14 et 18h. Habituellement, cette manifestation se déroulait durant la semaine du 9 mai, journée de l'Europe, mais à la suite de l'inauguration de la troisième tour le 18 septembre dernier, les responsables ont décidé d'ouvrir leur batiment au public ce samedi. Du haut de ses 31 étages et ses 115 mètres de haut, les visiteurs auront l'occasion de découvrir un magnifique panorama depuis la plus haute construction réalisée au Grand-Duché.

10 Photo: Guy Jallay

