Du sport, de la mode, du cinéma, de la gastronomie, de la musique, ce samedi et ce dimanche s'annoncent variés pour les amateurs de sorties.

Un week-end particulièrement éclectique

Le Broschtkriibslaf court contre le cancer du sein

La 17e édition de la Broschtkriibslaf, organisée par Europa Donna avec le soutien du ministère de la Santé, animera ce samedi la vallée de la Pétrusse. Sur un parcours de 4 km à travers les vieux quartiers de la ville, les joggeurs vont courir pour la bonne cause à savoir la lutte contre le cancer du sein.

Le rendez-vous est prévu à l'Abbaye Neumünster à partir de 8h30 pour les inscriptions tardives. Le départ de la course est programmé à 10h.

Une Fashion Week «made in Luxembourg»

Le château de Septfontaines servira de cadre, à partir de ce samedi, à la Fashion Week organisée au Luxembourg jusqu'au 12 octobre. Après Milan, Paris, Londres ou encore New York, il s'agit d'une première au pays

Une vingtaine de stylistes, dont une dizaine de couturiers luxembourgeois, présenteront leurs différentes collections.



Les douceurs à Luxexpo

Le salon des douceurs prend ses quartiers tout au long du week-end à Luxexpo (samedi 11-21h, dimanche 9h30-19h). Le premier salon luxembourgeois du chocolat, de la pâtisserie et autres gourmandises sucrées propose de nombreuses activités: ateliers de démonstrations, animations, concours, breakfast party... il y en aura pour tous les goûts.

• Entrée gratuite pour les moins de 7 ans, 6 euros pour les moins de 14 ans, 10 euros à partir de 12 euros.

Portes ouvertes à la BnL

Quelques jours après son ouverture officielle, la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) organise ses journées portes ouvertes ce samedi 5 et ce dimanche 6 octobre entre 11h et 18h. Au menu: activités en salle de lecture, présentations, workshops, lectures et concerts dans l'espace conférence.

La Lituanie à l'honneur du CinEast

Le festival «CinEast» (Festival du film d'Europe centrale et orientale au Luxembourg) bat son plein depuis le 3 octobre. Cette 12e édition, qui se déroulera jusqu'au 20 octobre, propose 120 projections mais aussi des événements annexes: cinq concerts, plusieurs ciné-débats, deux expositions, des événements culinaires, des soirées spéciales et le forum de coproduction CinEast Pro.

Jacques Doillon président du jury au festival CinÉast Le célèbre réalisateur, producteur et scénariste français âgé de 75 ans a été choisi pour chapeauter le jury du 12e festival du film d'Europe centrale et orientale du 3 au 20 octobre à Luxembourg.

Cette édition 2019, les organisateurs ont décidé de mettre en avant la Lituanie avec un focus spécial comprenant cinq long-métrages, plusieurs invités ainsi qu'un concert du trio lituanien Baltic Balkan.

Dudelange fête les cultures

La Forge du Sud va vivre au rythme de la 19e édition de la Fête des Cultures, samedi et dimanche sur la place de l'Hôtel de ville. Sous chapiteau, le public aura l'occasion de découvrir de la musique, du folklore et de la gastronomie en provenance de différents pays et régions du monde.

Entrée gratuite (samedi 16h-0h30 et dimanche 11h-19h)

