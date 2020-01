Avant de déguster une bonne galette de l'Épiphanie, ces samedi et dimanche sont l'occasion d'une sortie en famille, artistique, sportive ou historique. Dehors ou dedans : il y en a pour tous les goûts.

Un week-end éclectique pour débuter 2020

Halte artistique

Jusqu'au 19 janvier, la Villa Vauban et le Cercle Cité sont transformés en vitrines de la création contemporaine. Comme tous les deux ans, l'exposition du prix d’art Robert-Schuman fait escale dans les quatre villes de l’espace transfrontalier QuattroPole, Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves, qui montent ensemble une exposition collective et temporaire de 16 artistes de la Grande Région.

Ce samedi 4 janvier, à partir de 15h, une visite combinée d'1h30' est proposée. Elle offre la possibilité de visiter les deux lieux d'exposition, en commençant par le Cercle Cité (entrée place d'Armes).

La multidisciplinarité est le mot d'ordre de cette exposition qui réunit photos, vidéos, sculptures, lectures, objets sonores et cinétiques, collages, etc. Notez que les œuvres des quatre artistes luxembourgeois choisis (Aline Bouvy, Laura Mannelli, Claudia Passeri et Éric Schumacher) sont toutes réunies dans la seule Villa Vauban.

Retrouvez ici toutes les informations sur le prix d'art Robert-Schuman 2019-2020.

Trois ateliers pour les petits

Et si les enfants apprenaient à bricoler un petit bonhomme de neige avec une chaussette et du riz? A eux de décider s'il portera une écharpe ou un bonnet. Cette activité, qui s'adresse aux petits à partir de 6 ans, est proposée ce samedi de 10h15 à 12h15 au Lëtzebuerg City Museum dans le cadre des «Winterwonderland».

Toujours au Lëtzebuerg City Museum, mais cette fois dimanche entre 11h et midi, se déroule l'activité Marionnettes en papier du pays des merveilles hivernales. Dans cet atelier, garçons et filles à partir de 3 ans pourront fabriquer de petites marionnettes à doigts sur le thème de l’hiver. Ils pourront choisir entre le petit ours blanc ou le pingouin, ou bien les deux...

Infos et inscriptions: tél.: +352.47.96.45.00, visites@2musees.vdl.lu

La fête des Rois a lieu lundi et une couronne pour la galette des rois est essentielle. Samedi et dimanche de 14 à 17 heures dans le cadre de Ma belle couronne pour la fête des Rois, les enfants à partir de 3 ans sauront faire parler leur créativité en fabriquant une jolie couronne avec du feutre pour accompagner la galette de frangipane. L'atelier se trouve à la Villa Vauban, dans le cadre du programme «Villa Noël». Infos et inscriptions: tél.: +352.47.96.49.00 (Villa Vauban).

Sur la ligne de départ à Redange

Quoi de mieux pour éliminer les toxines des fêtes de fin d'année qu'une course sur route dans la plus pure tradition luxembourgeoise? Pour les sportifs que le froid et le crachin ne rechignent pas, la Réidener Wanterlaf propose quatre parcours au choix (4, 10, 14 et 19 km). Les départs communs ont lieu dimanche à 10 h à l'Atert-Lycée de Redange/Atert.

Un parcours de nordic walking est aussi prévu (départ à 8h45).

La Réidener Wanterlaf réunit chaque année plusieurs centaines de courageux Photo: Bettina Opreztka

Le prix des inscriptions oscille entre 7 et 10 euros suivant la distance choisie. Il est possible de s'inscrire à l'avance le samedi entre 15h et 17h à l'Atert-Lycée. Sachant que toute inscription le jour même est majorée de 2 euros.

Retrouvez ici toutes les informations utiles (parcours, mobilité, ...) concernant la Réidener Wanterlaf.

Le «vidéomapping» de la cathédrale de Metz,

Ce dimanche est la toute dernière chance d'admirer le «vidéomapping» inédit de la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Ce spectacle son et lumière intitulé «La Lanterne du Bon Dieu» célèbre les 800 ans de la construction de l'édifice religieux.

Ce conte transporte la façade de la cathédrale dans une promenade graphique et féerique, pour sublimer son architecture, faire vibrer la pierre de lumière, et évoquer son histoire, ses légendes et la beauté de ses vitraux. C'est un réel hommage aux figures de la cathédrale: bâtisseurs, maîtres vitraillistes, personnages légendaires...

D'une durée de 30 minutes, les projections sur la façade de la cathédrale ont lieu à 19h, 19h30, 20h, 20h30 et 21h. Et c'est gratuit!

Retrouvez ici toutes les infos pratiques.

Un bond de 1.000 ans à Bouillon

Comment humer l'atmosphère qui régnait au temps de Godefroy, au moment de son départ pour la première Croisade en 1095? Faire la visite de nuit du château de Bouillon au flambeau avec un guide dans sa tenue médiévale est assurément une expérience aussi inoubliable que riche en émotions.

Muni de votre torche, vous arpenterez, tel un chevalier, les souterrains et couloirs du château en passant par les pièces les plus importantes. La visite se termine par la Tour d'Autriche, du haut de laquelle vous apercevrez une magnifique vue à 360° sur la ville de Bouillon.

Source: Bouillon initiative

D'une durée d'une heure, la visite démarre samedi à 18h30. La présence sur place est requise au moins un quart d'heure avant.