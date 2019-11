Les motifs de sortie ne manquent pas en cette fin de semaine. Il y en aura pour tous les goûts, notamment lors du 59e Bazar international à Luxexpo The Box et pour tous les âges avec les tournées de saint Nicolas et les marchés de Noël.

Un week-end aux parfums du monde

Un tour du monde à Luxexpo The Box

61 nationalités sont prêtes pour accueillir les 30.000 visiteurs attendus. Photo: Chris Karaba

Lors du 59e Bazar international ce samedi et ce dimanche, les visiteurs auront l'opportunité d'effectuer le tour du monde sans quitter Luxexpo The Box. 61 nationalités représenteront leur pays avec 73 stands.

Le Bazar de la Croix-Rouge proposera un grand choix de spécialités luxembourgeoises et internationales à déguster sur place ou à emporter. Des animations pour les enfants sont aussi prévues grâce aux équipes de la Croix-Rouge Jeunesse. Les fonds récoltés grâce au Bazar serviront aux activités de la Croix-Rouge luxembourgeoise en faveur du logement au Luxembourg et à l'international.

Saint Nicolas part en tournée

La saint patron des enfants sera samedi à Differdange, dès 14h, et visitera le marché ouvert jusqu'à 19h. Dimanche, il sera à Esch-sur-Alzette, au marché de Noël, dès 14h15, et à Remich à 15h.

Toujours dimanche, à 15h30, il passera par la kermesse d'hiver de Dudelange. La capitale ne sera pas oubliée puisqu'il arrivera à la Gare à 15h. Le défilé débutera à 16h. Le cortège passera par l'avenue de la Gare, le viaduc, le boulevard Roosevelt, l'avenue Philippe II et terminera son périple au Knuedler, à 17h.

La culture du cirque dans toute sa splendeur

Le Cirque du Lux offre un mélange fantastique de merveilles acrobatiques, d'éclairage exceptionnel, d'humour hilarant et de surprises palpitantes, créant ainsi un hommage moderne au cirque traditionnel.

En s'abstenant de présenter des animaux exotiques, le Cirque du Lux se concentre sur son concept contemporain, son esprit novateur et ses artistes de renommée mondiale. Cette célébration revient au Luxembourg pour la treizième fois et promet un spectacle de Noël inoubliable.

Pas d'animaux exotiques mais des numéros à couper le souffle. Photo: Cirque du Lux





Sierck-les-Bains, village du Père Noël

La charmante cité médiévale de Sierck-les-Bains donne l'hospitalité au Père Noël du 30 novembre au 22 décembre. Plus de 1.700 nounours ont été déployés au cœur de ville pour accueillir le bienveillant barbu, ses petits lutins et tous ceux, petits et grands, qui viendront le saluer. Un cœur de ville illuminé par plus de 500 lanternes et autres ornements de lumière.



Le cœur de Sierck-les-Bains sera illuminé par plus de 500 lanternes.

Pour les plus grands, le restaurant gastronomique éphémère Les Etoiles de Noël sera lui aussi de retour avec des plats concoctés par certains des plus grands chefs de la région.

Un trail pittoresque à Vianden

Ce dimanche, un trail chronométré est organisé le long des attractions de la commune de Vianden et de Putscheid. Les coureurs vont profiter d'un parcours pittoresque au sein du Parc Naturel de l'Our. Cette nouvelle course à pied passe par le château de Vianden, serpentines du télésiège, chapelle Bildchen, SEO, château Falkenstein, promenade Ourdall, barrage, etc.

La restauration et l'animation musicale sont garanties pour venir supporter les athlètes. Les retardataires devront attendre l'année prochaine pour participer à l'épreuve car tous les dossards ont déjà trouvé preneur.