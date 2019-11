Les «Winterlights» dans la capitale et le Sentier des lanternes à Metz en famille ou entre amis, les jeux aux Rotondes et les animaux de l'Escher Déierpark pour les plus jeunes, les motifs de sortie ne manquent pas ces samedi et dimanche.

Un week-end aux effluves de Noël

L'esprit de Noël à Luxembourg-Ville... et ailleurs

Plus d'un mois avant le 25 décembre, la magie de Noël s'est emparée de la capitale avec l'installation du Marché de Noël jeudi soir sur la place d'Armes, la place de la Constitution et la place Guillaume II, avec notamment le retour de la patinoire de 800 mètres carrés («Knuedler on Ice»).

Jusqu'au 23 décembre, l'événement appelé «Winterlights», festival de lumières et d'animations, propose aux visiteurs une centaine de chalets en tout, où se côtoient objets d'artisanat et saveurs des «Gromperekichelcher», galettes de pommes de terre, des saucisses grillées, des traditionnelles soupes et du vin chaud.

Une centaine de chalets sont installés dans le centre de la capitale Photo: Anouk Antony

Retrouvez ici les heures d'ouverture des différents emplacements ainsi que toutes les informations utiles sur le Marché de Noël 2019 de Luxembourg-Ville.

Mais il n'y a pas que dans la capitale que Noël se prépare. Pour un aperçu des principaux marchés qui fleurissent au Grand-Duché, consultez notre carte interactive.

Au plaisir du jeu aux Rotondes

Samedi entre 13h30 et 18h30, les Rotondes se transforment en ludothèque grâce à l'événement «Playgirls & Gameboys». L’équipe de la «Spillfabrik» guidera les visiteurs à travers sa sélection de jeux stratégiques et le personnel du CAPEL (Centre d'animation pédagogique et de loisirs) aidera à choisir le jeu familial adapté à l’âge des enfants.

L'événement «Playgirls & Gameboys» s'adresse aux enfants de tous âges Source: Spillfest

«Playgirls & Gameboys» propose également un marché de jeux de seconde main qui ravira collectionneurs et nostalgiques, ainsi qu’un stand de jeux de société d’auteurs locaux. Une occasion de venir passer de bons moments en famille ou entre amis autour des jeux les plus variés.

Pour toute information, rendez-vous sur le site des Rotondes.



Halte artistique à la Villa Vauban et au Cercle Cité

Comme tous les deux ans, l'exposition du prix d’art Robert-Schuman fait escale dans les quatre villes de l’espace transfrontalier QuattroPole, Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves, qui montent ensemble une exposition collective et temporaire de 16 artistes de la Grande Région.

Du 22 novembre au 19 janvier, la Villa Vauban et le Cercle Cité se transforment en vitrines de la création contemporaine. Notez que les œuvres des quatre artistes luxembourgeois choisis - Aline Bouvy, Laura Mannelli, Claudia Passeri et Éric Schumacher - sont toutes réunies dans la seule Villa Vauban.

La multidisciplinarité est le mot d'ordre de cette exposition qui réunit photos, vidéos, sculptures, lectures, objets sonores et cinétiques, collages, etc.

Retrouvez ici toutes les informations sur le prix d'art Robert-Schuman 2019.

Les animaux en fête au Gaalgebierg

Le parc animalier du Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette invite à sa traditionnelle «Wanterfest», ce week-end. Samedi et dimanche, de 11 à 19 heures, des stands d'artisanat seront proposés et les animaux du parc seront présentés au public.

L'«Escher Déierpark» abrite notamment des chevreuils, boucs, lapins, ratons laveurs, et possède une ferme pédagogique. Cette année, une patinoire sera ouverte de 11h à 18h. Elle restera en place jusqu'au 3 janvier.

Tous les renseignements et le programme complet des festivités se trouvent sur le site internet de l'«Escher Déierpark».

Rêver à la lueur des lanternes à Metz

Petits et grands enfants sont conviés à suivre le chemin des rêves illuminés à Metz sur les berges de la Moselle, au cœur du Jardin Fabert.

Érigée en véritable institution au fil des années, le Sentier des Lanternes incite, du 23 novembre au 29 décembre, le visiteur au rêve à la lueur des lutins, poupées, et autres merveilles illuminées.

Le Sentier des Lanternes le long des berges de la Moselle incite à la rêverie Source: Ville de Metz

Plus de 400 lanternes de toutes tailles et de toutes formes s'égrènent en trois temps - l’Avent, la Saint-Nicolas et Noël - tout au long d'un parcours dédié à la découverte des traditions de Noël.

Retrouvez ici toutes les infos pratiques sur le Sentier des Lanternes.

Des rencontres musicales à Arlon

Le chef-lieu de la province de Luxembourg organise ce week-end la troisième édition du Festival DynAmiC.

La manifestation donne l’occasion à 22 groupes de tous styles différents de se présenter sur la scène musicale arlonaise et de pouvoir construire des projets collaboratifs. Conférences, concerts dans le Palais (ancien palais de Justice sur la place Léopold) et dans l’Hôtel du Nord, expositions de photos, animations et ateliers vous attendent ces samedi et dimanche.

Notez que l’ensemble des activités et l’accès au Palais sont gratuits. Toutes les informations pratiques et le programme complet des activités se trouvent sur le portail de la Ville d'Arlon.