Après l'état d'urgence annoncé mardi par Xavier Bettel, une série de mesures a été prise afin de limiter la propagation du Covid-19. Mais au-delà de la théorie, comment adapter concrètement son quotidien ? Sommes-nous tous concernés de la même manière ?

Un virus, des mesures et bon nombre d'interrogations

5 morts et 484 cas détectés. Tels sont les chiffres communiqués par le gouvernement ce vendredi. Il y a donc urgence afin de contenir la propagation du virus sur le territoire luxembourgeois. Mais si la police veille au bon respect des dispositions, des zones de flou persistent. Des incertitudes qui amènent certains de nos lecteurs à se poser des questions, dont quelques-unes reviennent régulièrement. Nous avons répondu à 3 d'entre elles.

Les frontaliers peuvent-ils faire leur plein d'essence au Luxembourg ?

Ces dernières semaines, le prix à la pompe est en chute libre. Mais tout le monde peut-il en profiter pour venir faire le plein au Grand-Duché ? La réponse est non.

Faire le plein - tout comme acheter du tabac - n'est en effet pas un motif valable pour traverser la frontière, comme le rappelle la municipalité de Longwy en France. Seuls les frontaliers disposant d'un laisser-passer sont autorisés à entrer sur le territoire luxembourgeois. Autre exception, les véhicules des hôpitaux et du personnel soignant français. Une carte professionnelle est cependant recommandée afin de pouvoir la présenter en cas de contrôle.

Alors que faire si la station la plus proche se trouve au Luxembourg ? Le problème reste en suspens. L'appel des différents gouvernement à limiter les déplacements pourraient toutefois bien réduire significativement les besoins en carburant.

Quels sont les risques encourus en cas de non-respect des mesures mises en place ?

Des sanctions pour les plus récalcitrants Pour lutter contre la propagation du virus, Xavier Bettel a appelé les résidents à limiter leurs déplacements au strict minimum. Un appel pas toujours bien entendu. La police luxembourgeoise est toutefois mobilisée pour veiller au grain.

Les personnes faisant preuve d'incivisme s'exposent à un avertissement taxé de 145 euros. Cette amende peut être majorée en cas de non paiement dans les 30 jours. Quant aux entreprises, cette sanction s'élève à 4.000 euros maximum pour tous les commerces n'ayant pas suivi les consignes de fermeture et 8.000 euros en cas de récidive.

En France, la police a décidé d'hausser le ton en cas de non respect des consignes de confinement. Jeudi, plusieurs personnes déjà verbalisées ont ainsi été mises en garde à vue pour «mise en danger de la vie d'autrui». Une infraction passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende dans l'Hexagone. Un durcissement qui pourrait inspirer la police grand-ducale face au comportement désinvolte de certains résidents.

Qui sont les personnes à risque ?

Si la moyenne d'âge des personnes infectées est de 46 ans au Luxembourg, le Coronavirus peut attaquer tout individu, quel que soit son âge ou son état de santé. En témoignent les 10.316 morts et 246.440 cas détectés dans le monde, selon un comptage réalisé vendredi aux alentours de 13 heures.

Certaines personnes sont toutefois plus fragiles que d'autres face au Covid-19. Le ministère de la Santé a ainsi dressé la liste des individus considérées comme vulnérables. Il s'agit notamment des personnes de plus de 65 ans et de celles qui souffrent d'un cancer, d'un diabète, de maladies cardio-vasculaires ou chroniques des voies respiratoires. Les individus ayant une faiblesse immunitaire sont également concernés. En revanche, les femmes enceintes ne sont pas jugées à risque.

Selon les connaissances actuelles, le Covid-19 ne semble en effet pas poser de risque particulier aux femmes enceintes. Aucune anomalie fœtale ou risque d’accouchement prématuré n'ont par ailleurs été à ce jour associé au virus. Selon la revue Chinese Journal of Epidemiology, les enfants seraient également moins gravement touchés. Ils peuvent malgré tout être infectés et vecteurs de la maladie.

Vous avez d'autres questions ? Faites-en nous part via wort-fr@wort.lu.



