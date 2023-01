Dans la continuité de sa stratégie pour aborder au mieux le virage de la transition énergétique, le gouvernement luxembourgeois a annoncé la mise à disposition d’une plateforme d’orientation à destination des entreprises.

Luxembourg 3 min.

Initiative gouvernementale

«Un virage indispensable pour la compétitivité»

Dans la continuité de sa stratégie pour aborder au mieux le virage de la transition énergétique, le gouvernement luxembourgeois a annoncé la mise à disposition d’une plateforme d’orientation à destination des entreprises.

Après les communes qui ont elles aussi reçu la marche à suivre pour décarboner les villes du pays, c'est au tour des entreprises du Luxembourg d'avoir leur vade-mecum. Et il a un nom, «Klimapakt fir Betriber». Une suite logique quant au souhait du Luxembourg d'atteindre à terme son objectif de neutralité climatique.

Le Luxembourg compte sur l'Europe pour se relancer La Commission européenne a annoncé avoir reçu une première demande de paiement de la part du Luxembourg pour un montant de 25,98 millions d'euros.

Conçu sous la forme de plateforme commune de l’ensemble des acteurs du monde de l’entreprise (Chambres, fédérations, ministères), il permettra à l’avenir de mettre en œuvre des projets en faveur de la neutralité carbone, «à travers une approche structurée et coordonnée facilitant le recours aux différentes initiatives, programmes, accompagnements et aides financières».

Une démarche qui offre donc aux entreprises «le choix de s’engager, un accompagnement attractif et facilement accessible en vue de les guider à travers le conseil, la mise à disposition d’une boîte à outils, le cofinancement d’investissements et la mise en relation avec les acteurs clés».

Et le ministre des Classes moyennes Lex Delles (DP) présent pour la présentation l'assure, «l'approche se veut réellement sectorielle», afin de convenir à tous les genres et tailles d'entreprise.

Plusieurs acteurs impliqués

Dans l’optique de cette recherche de «solutions pertinentes» et de mise en réseaux, cette initiative a été rendue possible grâce à un comité de pilotage impliquant Luxinnovation, la Klima-Agence, la fédération des artisans, la Fedil, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et la Confédération luxembourgeoise du commerce.

C’est ensemble qu’ils répondront aux besoins exprimés, notamment par le secteur de l’artisanat, en identifiant les bonnes pratiques, tout en tenant compte «des besoins spécifiques relevant du processus de fabrication de certains métiers artisanaux».

Une étape de plus dans la stratégie solaire du Luxembourg Le Luxembourg s'apprête à annoncer l'implantation d'une grande entreprise de fabrication de panneaux photovoltaïques, tandis que la France veut passer la vitesse supérieure pour la réalisation de champs solaires.

Des projets pilotes seront d’ailleurs menés «pour mettre en place des systèmes décentralisés de production, de stockage et d’autoconsommation d’énergie dans des zones d’activités artisanales et industrielles, en tenant compte des besoins spécifiques de ce type d’entreprise». Car le ministre Franz Fayot (LSAP) l’a martelé, «le virage de la transition énergétique est indispensable pour la compétitivité».

De nombreuses aides annoncées

Dans cet esprit, le ministre Lex Delles a profité de la présentation pour annoncer un «SME-Packages», autrement dit, une offre de vouchers à hauteur de 5.000 euros pour les petites et moyennes entreprises, pour que celles-ci puissent négocier au mieux cette transition vers la neutralité carbone.

Par ailleurs, Luxinnovation a également annoncé la réalisation d’une cartographie visant «à identifier les acteurs publics ou privés du Luxembourg qui offrent des solutions ou services permettant de faciliter la transition vers un tissu économique plus durable».

Cette dernière sera amenée à évoluer constamment afin de lister et catégoriser l’ensemble des parties prenantes et d’évaluer les solutions et services disponibles ou manquants sur le marché national.

Enfin, la Klima-Agence organisera un «roadshow» au printemps, pour encourager les entreprises à créer des forums d’échanges à petite échelle pour promouvoir les différentes options offertes par le «Klimapakt fir Betriber» et d’être à l’écoute d’éventuels besoins supplémentaires en lien avec la réalisation de projets à l’image d’installation de panneaux solaires.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.