Un village de vacances s'implante au bord des lacs de Weiswampach

Ce sera le premier village de vacances au Luxembourg. Un hôtel 4 étoiles de 91 chambres, cent cottages en ossature bois, un «Fun Park» avec une plage, un ponton pour activités nautiques, un parc accrobranches, le groupe belge Lamy va créer d'ici 2021 un domaine touristique et de loisirs en bordure des deux lacs de Weiswampach.

(MF avec MR) – Plus qu'un village vacances, c'est une véritable station touristique tournée vers la nature et l'eau qui va naître sur un site de 20 hectares des Lacs de Weiswampach, au Nord du Luxembourg, à quelques encâblures à peine de la Belgique et de l'Allemagne.



Baptisé «Suneo Park Luxembourg» et construit par le groupe belge Lamy, le projet s'organise autour de trois zones touristiques. Le domaine de vacances se compose de 100 cottages nouvelle génération et une zone résidence hôtelières de haut standing avec 70 chambres, 16 studios et 5 suites.



En bordure des deux plans d'eau artificiels de 6 hectares chacun - ils avaient été créés en 1973 - verront également le jour un «Fun Park» comprenant un bâtiment avec un espace accueil, une cafétéria, des vestiaires, une plage et des infrastructures ludiques et sportives, ce sera le véritable cœur d'activités du domaine. Un «Cable Park» avec un ponton d'accueil et un télé câble de traction pour faire du ski nautique ou du wakeboard. Enfin, un «Aqua Park» avec une installation gonflable estivale de loisirs aquatiques.

La secrétaire d'Etat à l'Economie, Francine Closener, a présenté en fin de semaine passée cet important projet d’investissement touristique de «50 millions d’euros et créant 50 emplois» auquel est étroitement lié la commune de Weiswampach. L'Etat subventionnera 10% de la somme a précisé la ministre.

La Fin du camping «Klackepëtz»

Le Groupe Lamy gère depuis plus de quarante ans des parcs touristiques avec des maisons de vacances en Belgique et en France, soit plus de 2.500 résidences secondaires sur six sites touristiques.



Un bail emphytéotique d'une durée de 99 années lie la société belge à la commune de Weiswampach. Henri Rinnen, le bourgmestre expliquant que le loyer annuel a été fixé à 25.000 euros.

Situé entre les deux plans d'eau, le camping «Klackepëtz» devra fermer ses portes définitivement à réception des travaux. Mais le projet prévoit des emplacements pour camping cars. «Il était important pour nous que les deux lacs continuent d'être accessibles au grand public», explique Henri Rinnen.

Les travaux du projet géant devraient démarrer cet automne et le village vacances devrait accueillir les premiers touristes en 2021.