Alors que le Luxembourg tourne au ralenti depuis une semaine, retour sur l'enchaînement de faits qui ont poussé le gouvernement à décréter l'état de crise et à réduire l'activité aux actions essentielles. Une situation dont la fin n'est, à ce jour, pas encore connue.

Un verrouillage réalisé par étapes

Le 9 février dernier, personne n'aurait imaginé la situation dans laquelle se trouverait le pays un mois et demi plus tard. Ce jour-là, en effet, un Luxembourgeois rapatrié de Wuhan est placé en quarantaine au service des maladies infectieuses du CHL. Un isolement de précaution qui n'alerte toutefois pas grand monde. D'ailleurs, l'homme ressortira de l'hôpital sans avoir présenté de signes la maladie. Mais le covid-19, lui, est bien en marche et se rapproche du Grand-Duché.

Officiellement le premier cas apparaît le 29 février. Désormais, comme partout dans le monde, l'épidémie va se répandre de manière exponentielle. Avec des conséquences parfois tragiques. Car si la majorité des malades guérissent, le virus demeure mortel, en particulier pour les personnes à l'état de santé fragile et pour les personnes âgées. Ainsi, le premier décès à déplorer au Grand-Duché survient le 13 mars, jour où la maladie a tué quelque 5.000 personnes à travers le monde.

Le gouvernement a d'abord recommandé de ne pas «organiser» voire «de reporter» les événements rassemblant plus de 1.000 personnes. Il a ensuite décidé de les interdire. Ensuite, les manifestations en milieu confiné rassemblant plus de 100 personnes seront interdites alors que celles en milieu non confiné sont limitées à 500 personnes.

Il faudra attendre le 15 mars pour que les cafés et restaurants soient entièrement bouclés et le déplacement des individus limité, alors que les écoliers sont allés à l'école jusqu'au 13 mars. Le premier véritable jour de confinement date ainsi du 16 mars. Mais il faudra encore attendre le 20 mars pour que les chantiers soient arrêtés et le 23 mars pour que l'aéroport soit interdit au transport de passagers.

Selon les dernières consignes du gouvernement, la situation restera identique au moins jusqu'au 19 avril, date actuelle du dernier jour de fermeture prévu des établissements d'enseignement. Le pic de contamination, lui, est attendu d'ici au début du mois d'avril, selon les dernières prévisions avancées par Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé.

