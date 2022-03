Le nouveau député Max Hengel explique pourquoi le CSV, après avoir connu un creux profond en 2021, dégage désormais une atmosphère bien différente.

Un vent de renouveau souffle sur le CSV

(BaL avec Marc SCHLAMMES) Si le CSV élit aujourd'hui Elisabeth Margue comme co-chef de parti et Stéphanie Weydert comme co-secrétaire générale lors de son congrès, le processus de réforme interne lancé il y a environ un an sera achevé.

En 2021, son parti a traversé un «creux profond», admet Max Hengel ; pour ainsi dire, il perçoit maintenant une «atmosphère de renouveau extrême» chez les chrétiens-sociaux, selon le président de la circonscription de l'Est, qui fait partie depuis le début de l'année du groupe parlementaire de 21 membres du plus grand parti d'opposition.

Lors des récentes assemblées générales des sections locales, de nombreux membres motivés étaient présents, explique Max Hengel pour justifier son appréciation. Il souligne que l'engagement du CSJ en particulier fait du bien au parti. Dans la perspective des super-élections de 2023, il s'agit de porter vers l'extérieur, vers les électeurs, les thèmes sur lesquels le CSV s'est également positionné ces derniers mois - «mais qui se sont perdus dans le chaos interne». Selon lui, une communication courte et claire sera utile à cet égard.

Dans l'est du pays, Max Hengel voit encore une amélioration en ce qui concerne les services de base et les liaisons par bus. Photo: Marc Wilwert

Un bon résultat aux élections municipales de juin 2023 peut être utile, selon le parlementaire, pour les élections de la Chambre en automne 2023. Même si la tâche est considérable, il s'agit pour le CSV de confirmer le résultat exceptionnel de 2017; il en résulterait un climat favorable pour l'automne, Max Hengel en est sûr.



Un défi d'organisation

Lui-même fait face, depuis le 11 janvier dernier et sa prestation de serment en tant que député, à la double charge de travail entre mandat communal - Max Hengel est échevin à Wormeldange depuis novembre 2020, après avoir occupé le poste de bourgmestre à partir des élections de 2017 - et mandat national.

L'élu parle d'un défi en termes de temps et d'organisation et part du principe qu'à long terme, on parviendra à un règlement interpartis qui séparera les mandats tout en prévoyant une représentation nationale des élus communaux.

Max Hengel revient sur ses trois premiers mois en tant que représentant du peuple et affirme qu'il a rapidement trouvé ses marques dans le monde parlementaire. Le fait qu'il connaisse de nombreux dossiers grâce à son parcours professionnel en tant que collaborateur de groupe lui a été bénéfique.

Tout le monde se donne du mal et s'investit dans l'intérêt du pays et pour le bien des citoyens. Max Hengel

Le politicien du CSV considère surtout l'agenda bien rempli comme un défi: les réunions de commission se succèdent et on absorbe beaucoup d'informations. Il faut donc trouver le temps et le calme nécessaires pour pouvoir digérer ces informations. Il trouve parfois frustrante la logique de la majorité contre l'opposition, avec laquelle les motions ou autres initiatives sont repoussées - souvent sans avoir vraiment étudié le contenu - car «tout le monde se donne du mal et s'investit dans l'intérêt du pays et pour le bien des citoyens».

Cela vaut par exemple pour la construction de logements, où Hengel plaide pour «saisir chaque perche» et donc pour prendre en compte les propositions du CSV. Son expérience en politique communale lui apprend en outre que les procédures doivent absolument être accélérées et que la protection de la nature et la construction de logements doivent être conciliées.

Les préoccupations des citoyens de l'Est

En tant que représentant de la plus petite circonscription électorale, les préoccupations de l'Est lui tiennent également à cœur. En matière de mobilité, il estime que l'offre de fréquences des lignes de bus et les liaisons entre les localités de l'est du pays, qui s'étend de Mondorf au Müllerthal en passant par la région de la Moselle, peuvent être améliorées.

Ensuite, la politique doit également veiller à ce qu'un service de base soit garanti sur l'ensemble du territoire dans les zones rurales. Le fait qu'il n'y ait par exemple ni maison médicale ni hôpital dans l'Est ne correspond pas à sa conception d'un service médical solide et décentralisé, constate Max Hengel.

