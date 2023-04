Suite aux recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), le vaccin «Shingrix» va être mis à disposition gratuitement pour certaines catégories de population par la direction de la Santé à partir de ce mois d'avril.

Un vaccin gratuit contre le zona pour une partie de la population

Suite aux recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), le vaccin «Shingrix» va être mis à disposition gratuitement pour certaines catégories de population par la direction de la Santé à partir de ce mois d'avril.

Dans les prochains jours, les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes ayant des immunodéficiences pourront se faire vacciner gratuitement contre le zona. Le vaccin sera disponible pour distribution aux médecins dans les jours qui viennent.

Les patients qui répondent aux critères de la vaccination et qui souhaitent recevoir une injection sont priés de contacter leur médecin traitant.

Selon les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI), les adultes ayant 65 ans et plus se verront administrer deux doses, espacées de deux à six mois. Les adultes âgés d'au moins 18 ans qui sont ou seront immunodéficients à cause d'une maladie ou d'un traitement, recevront deux doses, espacées d'un à deux mois.

«Les personnes entre 50 et 65 ans peuvent également se faire vacciner, selon les indications de la notice du vaccin», indique le ministère de la Santé dans un communiqué. «Toutefois, pour cette catégorie d'âge la vaccination n'entrera pas dans le cadre du programme vaccinal national et ne sera pas mise à disposition gratuitement par la direction de la Santé». Ces personnes devront d'abord s'adresser à leur médecin traitant pour obtenir une prescription médicale et l'acheter ensuite en pharmacie.

Une aide pour réduire la survenue d'épisodes de zona

Le vaccin Shingrix aide à réduire la survenue d'épisodes de zona et des névralgies post-zostériennes (NPZ), qui sont des douleurs très fortes, de longue durée, apparaissant à la suite d'un zona.



«Le zona est une éruption cutanée avec des vésicules, qui est souvent douloureuse. L'éruption survient habituellement sur une seule partie du corps et peut durer plusieurs semaines», rappelle le ministère de la Santé.

Le virus responsable du zona est le même que celui de la varicelle. Lorsqu'une personne a eu la varicelle, le virus reste au sein de son organisme au niveau des ganglions nerveux. Il peut arriver qu'après plusieurs années, lorsque le système immunitaire s'affaiblit, à cause de l'âge, d'une maladie ou d'un traitement spécifique, ce virus puisse provoquer un zona.

Pour en savoir plus Les recommandations du CSMI peuvent être consultées sur sante.lu sous la rubrique «Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses (CSMI)» des recommandations nationales de l'«Espace Professionnel». Plus d'informations sur le vaccin et sur la notice pour les patients sont disponibles sur sante.lu dans le dossier thématique «vaccination».

