Le laboratoire allemand est sur le point de déposer une demande d'autorisation pour l'utilisation de son vaccin contre le covid-19 chez les adolescents européens.

Un vaccin de BioNTech pour les 12-15 ans dès juin

(pj avec AFP) - En ouvrant la vaccination aux 16-54 ans, le Luxembourg a atteint l'ultime étape de la campagne d'immunisation anti-covid qu'il avait définie en novembre dernier. A ce jour, quelque 182.000 doses ont été administrées, et le rythme des injections va crescendo. Mais quid des adolescents dans ce plan? Pour l'heure, les mineurs n'étaient pas pris en compte. Si leur proposer des autotests en milieu scolaire était d'actualité, les vacciner n'était jamais évoqué. Et pour cause, aucun laboratoire ne proposait pour l'instant une composition agréée pour plus jeunes.

Les choses vont peut-être changer après la déclaration, jeudi, du cofondateur et directeur de l'entreprise BioNTech. Au magazine allemand Spiegel, il a annoncé que sa société était en mesure de proposer un sérum particulier pour les 12-15 ans. «En Europe, nous en sommes aux dernières étapes avant de soumettre» les données des essais cliniques à l'Agence européenne des médicaments (EMA), a déclaré Ugur Sahin.

Selon lui, la validation pourrait prendre entre quatre et six semaines. Juste avant les vacances scolaires, l'Europe (Grand-Duché inclus) pourrait donc être en mesure de proposer la vaccination à cette autre catégorie d'âge. Augmentant du coup les pronostics d'immunisation actuels : 70% d'adultes vaccinés cet été.

Si aucune statistique précise ne concerne les 12-15 ans, le ministère de la Santé luxembourgeois possède des données sur la tranche d'âge des 10-19 ans. A l'heure actuelle, ces jeunes représentent :

13% des infections actives au covid actuelles

1,4% des patients infectés hospitalisés en soins normaux

0,8% des malades soignés pour covid en soins intensifs.

Mais réduire le risque de contamination des adolescents constitue un enjeu important dans le ralentissement de l'infection. En effet, l'école reste un «contexte de transmission» important à l'origine la semaine dernière de 3% des nouveaux cas.

Aux Etats-Unis, BioNTech et son partenaire Pfizer ont déposé début avril déjà une demande d'extension de l'autorisation en urgence du vaccin aux adolescents âgés de 12 à 15 ans. Le vaccin a été «bien toléré et les effets secondaires étaient généralement cohérents avec ceux observés» chez les personnes âgées de 16 à 25 ans, ont ajouté Pfizer et BioNTech vendredi.

Pour les enfants de 5 à 12 ans, M. Sahin continue de tabler sur des résultats de l'étude clinique en juillet et reste «en bonne voie» pour une autorisation d'ici la rentrée de septembre.