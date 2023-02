Le tronçon de l'autoroute A4 situé entre la jonction Lankelz et le rond-pont Raemerich sera barré de vendredi soir à lundi matin. La circulation s'y fera ensuite sur une seule voie jusqu'à l'été, que ce soit vers Esch ou Luxembourg, jusqu'à l'été.

Travaux

Un tronçon de l'A4 barré ce week-end à Esch

Le tronçon de l'autoroute A4 situé entre la jonction Lankelz et le rond-pont Raemerich sera barré de vendredi soir à lundi matin. La circulation s'y fera ensuite sur une seule voie jusqu'à l'été, que ce soit vers Esch ou Luxembourg, jusqu'à l'été.

Ce vendredi 24 février, à partir de 21h, un tronçon de l'autoroute A4 sera barré dans les deux sens de circulation, et ce jusqu'à lundi matin, 27 février, à 6h. Il s'agit du segment entre la jonction Lankelz (où l'A13 rejoint l'A4) et le rond-point Raemerich, qui marque actuellement le début ou la fin de l'A4 à Esch-sur-Alzette, selon le sens dans lequel on circule.

Cette neutralisation est rendue nécessaire par les travaux de construction de la liaison de Micheville. En effet, à l'avenir, l'A4 doit être raccordée à la France via Belval (tunnel Michelville) puis la voie express qui file vers Audun-le-Tiche et Villerupt.

Des déviations mises en place

Ce week-end, des barrages sont donc mis en place sur l'A4, dans les deux directions (Luxembourg et Esch) entre la jonction Lankelz et le rond-point Raemerich. La bretelle de l'A13 vers l'A4 dans le sens Schengen-Esch sera également neutralisée.

Des déviations sont mises en place, selon le plan détaillé ci-dessous, fourni par l'administration des Ponts et Chaussées.

Des déviations sont mises en place ce week-end. Illustration: Administration des ponts et chaussées

A noter enfin que les perturbations ne se limiteront pas à ce week-end. A la réouverture du tronçon, lundi matin à 6h, et jusqu'à cet été, la circulation se fera en mode bidirectionnel, sous forme d'une voie vers Esch et une voie vers Luxembourg. La vitesse y sera limitée à 70 km/h.

