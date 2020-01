Les lauréats du concours de dessins sur le thème de l'arrivée du tramway dans le quartier de la Gare de la capitale ont été dévoilés.

Un trio primé pour le concours «Dessine-moi le tram»

(ER) - Entre le 15 septembre et le 31 octobre, l'Union Commerciale de la Ville de Luxembourg et Luxtram ont collecté de nombreux dessins. Le but de ce concours était de laisser libre court à la créativité des participants qui devaient imaginer à quoi ressemblera le quartier de la Gare au moment de l'arrivée du tram. Au final, les organisateurs de ce «Molconcours» et les membres du jury ont mis à l'honneur trois dessins.

3 Le dessin de Raphaëlle, lauréate de la catégorie 2-8 ans. Source: UCVL

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le dessin de Raphaëlle, lauréate de la catégorie 2-8 ans. Source: UCVL Le dessin d'Ekaterina, lauréate de la catégorie 9-15 ans. Source: UCVL Le dessin de Hayden, lauréat de la catégorie des plus de 16 ans. Source: UCVL