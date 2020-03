Un premier cas de Covid-19 a été signalé auprès d'un résident français travaillant à la clinique Dr. Bohler au Kirchberg. L'Inspection sanitaire luxembourgeoise enquête pour identifier les personnes qui ont été en contact avec le porteur du virus.

Un travailleur frontalier de la clinique Bohler infecté

(ota) – Alors que le Grand-Duché compte cinq cas de coronavirus et 69 personnes mises en quarantaine, la direction de la Santé a signalé, lundi, l'infection d'un travailleur frontalier, résidant en France. Il s'agit, comme le confirme, ce mardi, auprès du Luxemburger Wort la direction des Hôpitaux Robert Schumann, d'un collaborateur de la clinique Bohler au Kirchberg. Il a été infecté dans l'Hexagone qui s'occupe d'ailleurs de sa prise en charge.

A l'isolement à son domicile en France, le patient présente peu de symptômes et va bien selon son employeur. Il y a «un lien épidémiologique avec l'Italie», précise l'hôpital. L'Inspection sanitaire luxembourgeoise collabore avec la structure du Kirchberg afin d'identifier les personnes avec lesquelles il a été en contact au Grand-Duché.

Le France compte plus de 1.200 cas et 19 décès, alors que l'Allemagne a annoncé deux premiers morts lundi. A l'échelle mondiale, quelque 113.000 personnes sont touchées par la maladie dont 2.600 personnes dans les pays de la Grande Région. Le Covid-19 a causé plus de 4.000 morts sur le globe.

Le ministère de la Santé répète les mesures mises en place et invite les citoyens à consulter la foire aux questions disponible sur son site internet dédié à l'épidémie qui compte un volet spécifique pour les travailleurs frontaliers.



De son côté, l'Organisation mondiale de la santé estime que la Chine (plus de 80.700 cas) est «en train de maîtriser l'épidémie». Cependant elle prévient que «la menace d'une pandémie» à l'échelle de la planète est «devenue très réelle» jugeant toutefois qu'elle pourrait «être contrôlée».