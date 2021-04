Les laboratoires Regeneron et Roche ont annoncé lundi que leur essai clinique démontrait une baisse de 81% du risque d'infection chez les patients qui n'étaient pas infectés.

Un traitement «prometteur» contre le covid

(AFP) Alors qu'AstraZeneca a annoncé ce lundi l'échec de son traitement contre le covid, les laboratoires Regeneron et Roche ont dévoilé de nouveaux résultats d'essais cliniques prometteurs sur leur propre produit. Basé sur l'injection d'un cocktail expérimental chez des personnes dont un membre du foyer a été infecté, le traitement a réduit de 81% le risque d'infection symptomatique.

Nouveau revers pour AstraZeneca Le laboratoire anglo-suédois a annoncé lundi que son traitement contre le diabète Farxiga n'était pas efficace pour traiter les patients atteints de forme grave de covid.

Les essais de phase 3, qui correspondent à la phase la plus avancée des études cliniques, ont atteint leur objectif primaire et principaux objectifs secondaires, a indiqué le laboratoire américain dans un communiqué. A ce jour, 1.505 personnes se sont vu injecter le cocktail d'anticorps REGEN-CO, un mélange de casirivimab et imdevimab.

Celles qui ont tout de même développé des symptômes d'infection au Covid-19 ont vu leurs symptômes disparaître plus vite, en une semaine en moyenne, contre trois semaines chez les patients ayant reçu un placebo, a détaillé le laboratoire suisse Roche dans un autre communiqué. Les résultats observés avec son partenaire américain doivent être rapidement soumis aux autorités de santé.

Bien qu'encore en phase d'essai, ce traitement représente un espoir au vu de la rapidité des contaminations observées dans le monde. Au Luxembourg par exemple, sur les 11.499 derniers tests de dépistage effectués, 183 se sont avérés positifs selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.