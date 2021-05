Un tiers des résidents officiellement vaccinés

Avec 204.869 personnes ayant reçu leur première dose sur les 291.503 utilisées depuis le début de la campagne de vaccination, c'est 32,7% de la population du Luxembourg qui est passée par l'un des centres de vaccination. Un chiffre dévoilé mardi soir, alors que la pandémie semble marquer le pas.

Jean-Michel HENNEBERT Avec 204.869 personnes ayant reçu leur première dose sur les 291.503 utilisées depuis le début de la campagne de vaccination, c'est 32,7% de la population du Luxembourg qui est passée par l'un des centres de vaccination. Un chiffre dévoilé mardi soir, alors que la pandémie semble marquer le pas.

Après un départ mouvementé, la campagne de vaccination a officiellement franchi, mardi, un seuil symbolique. Celui des 200.000 personnes ayant reçu au moins une dose, révèlent les dernières données de la direction de la Santé. 20.4.869 exactement, soit l'équivalent d'un tiers de la population résidente (32,7%). Avec les personnes ayant reçu les deux doses généralement requises, le taux de vaccination atteint 41% de la population âgée de plus de 18 ans.

Si ces chiffres doivent être pondérés par le fait qu'une partie des doses ont été injectées à des personnels soignants pas forcément résidents, ils traduisent toutefois une accélération de la campagne et de l'adhésion de la population qui atteindrait 76%, selon les estimations délivrées par Xavier Bettel (DP) lors de la présentation des nouvelles mesures sanitaires.

Si les personnes vaccinées ne bénéficient d'aucun avantage particulier au Luxembourg, leur nombre devrait franchir le cap des 300.000 d'ici à la fin du mois de juin, selon les prévisions du gouvernement. Estimations basées sur les volumes de vaccin que le pays doit recevoir de la part des différents laboratoires, en provenance majoritairement de Pfizer/BioNtech.

A noter que ce mardi, le pays n' enregistrait officiellement plus que 61 patients hospitalisés pour cause de covid-19. Bien loin des 251 recensés fin décembre, au plus fort de la crise sanitaire. Une claire accalmie de la situation qui a poussé le gouvernement à mettre en place des allègements dans les restrictions imposées à la population. Outre la fin du huis clos pour les événements sportifs, le report du début du couvre-feu ou la possibilité de se réunir jusqu'à 150 personnes, la mesure la plus forte a consisté à autoriser la réouverture de la totalité du secteur Horeca.

Depuis dimanche, le service en salle est donc à nouveau autorisé et possible jusqu'à 22h. Une mesure globalement appréciée mais qui rencontre pour l'heure un succès mitigé en raison des conditions imposées. A savoir l'obligation faite aux clients de prouver qu'ils sont négatifs à l'agent pathogène SRAS-CoV-2, via la présentation d'un certificat récent ou la réalisation d'un test sur place. Un dispositif sans commune mesure avec celui en place chez nos voisins...





