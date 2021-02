Plus vulnérables, les seniors en maisons de soins font l'objet des premières vaccinations. Mais le virus court encore, souvent plus vite que la campagne vaccinale.

Luxembourg 2 min.

Un tiers des maisons de soins concernées par le covid

Patrick JACQUEMOT Plus vulnérables, les seniors en maisons de soins font l'objet des premières vaccinations. Mais le virus court encore, souvent plus vite que la campagne vaccinale.

Incontestablement, les aînés payent un tribut plus lourd à l'infection covid. Et le Luxembourg n'échappe pas à cette règle : les infectés plus âgés présentant des formes plus lourdes de complications quand le virus ne les tue pas. Ainsi, les plus de 70 ans constituent-ils à eux seuls près de 68% des 584 victimes du coronavirus au Grand-Duché. Mardi, la ministre de la Famille est donc venue expliquer à la commission Santé tous les espoirs qu'elle plaçait dans la campagne vaccinale.

Les 16-54 ans se feront vacciner en dernier Alors que la ministre de la Santé estime que la phase 2 de la campagne d'injections pourrait débuter "en avance" en mars, Paulette Lenert a aussi détaillé les six catégories de personnes qui, progressivement, recevront le sérum anti-covid.

Il est vrai que la situation sanitaire dans les maisons de soins est loin d'être rassurante. En témoigne encore le cluster découvert en ce début d'année à la résidence senior Ste Elisabeth am Park, où entre agents et résidents contaminés, le virus a directement touché 81 personnes sur les 230 de l'établissement sis dans la capitale. D'ailleurs, selon Corinne Cahen (DP) «14 des 52 maisons de soins présenteraient actuellement au moins un cas positif».

Référencés comme prioritaires -car particulièrement vulnérables- les résidents des maisons profitent d'ailleurs largement de la possibilité offerte d'être vaccinés dès maintenant. Selon le ministère de la Santé, le taux d'adhésion à la campagne d'injection lancée depuis le janvier approche les 86% parmi les pensionnés pris en charge dans des établissements seniors.

Aux députés, la ministre de la Santé a confirmé que plus de 2.700 résidents ont été vaccinés (première dose) grâce aux équipes mobiles, 640 ont déjà reçu leur deuxième dose (chiffres du 1er février au soir). Dans le même temps, 812 membres du personnel se sont également vu administrer le sérum anti-covid (18 ont déjà reçu leur rappel).

Certains salariés étant invités (la vaccination reste non obligatoire) à passer au Hall Victor-Hugo et d'autres ayant pu être piqués directement sur leur lieu de travail, Corinne Cahen a fait remarquer que c'était dans ce second mode que les personnels étaient le plus participatifs à la campagne de protection. Une phase 1 qui pourrait s'achever avant mi-mars, espère la ministre de la Santé s'appuyant sur les livraisons de vaccins annoncées par les trois laboratoires retenus. Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca devant a priori fournir au Luxembourg de quoi vacciner 1,2 million de personnes.





