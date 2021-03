Si près de 40% des nouveaux cas de contamination trouvent leur source au domicile familial, une partie non négligeable reste encore à découvrir. Le ministère de la Santé l'affirme après avoir questionné les personnes suivies dans le cadre du Contact tracing.

Un tiers des infections covid encore d'origine inconnue

Mais où circule ce maudit covid-19? Depuis un an maintenant, le virus est traqué partout. Des tentes dédiées au Large scale testing (plus de 1,2 million de dépistages déjà) aux bassins de station d'épuration : les scientifiques souhaitent découvrir là où le virus se niche, et comment il se transmet. Depuis le 1er janvier 2021, les opérateurs du Contact tracing participent aussi à cette quête. Leur rôle étant d'interroger les personnes ayant été approchées par un porteur du virus du lieu et des conditions de leur éventuelle contamination.

Et à compiler les réponses de ces résidents en quarantaine ou à l'isolement dépistés positifs, l'Inspection sanitaire a déjà pu tirer certaines conclusions. A commencer par celle-ci : c'est bien à la maison que le virus se transmet le plus facilement d'un individu à l'autre. Durant les six premières semaines de questionnaire, il est ainsi apparu que 43% des nouveaux cas provenaient d'une infection survenue à domicile.

Les autres lieux de contamination (supposés) sont ensuite de bien moindre importance à en croire Paulette Lenert (LSAP). La ministre de la Santé a ainsi indiqué aux députés Martine Hansen et Claude Wiseler (CSV) que dans 6% des infections la fréquentation du secteur scolaire ou du milieu des soins de santé pouvait être la cause de départ. 5,7% des personnes s'étant par ailleurs infectées lors de séjour à l'étranger, 3,9% sur leur lieu de travail et 2,8% durant une activité de loisirs.

Reste que dans un tiers des réponses (32%), il a été impossible pour les personnes de retracer précisément là où le covid avait pu les attaquer.

Ce qui n'était qu'une opération-pilote au départ va maintenant être poursuivie. Le questionnaire va donc encore être soumis aux habitants appelés par les standardistes du Contact tracing. A charge pour les concernés de se souvenir sur le temps passé auprès du possible individu contaminateur, quelles mesures ont été ou non respectées (masque, distance, lavage des mains), etc.



Dans sa réponse parlementaire, la ministre de la Santé glisse aussi que, parmi les «comportements à risque», les données révèlent que c'est le plus souvent dans un contexte de partage de boisson ou alimentation que 89% de ceux qui réussissent à cerner le lieu de leur infection fixent la transmission du virus.

De mauvais augure pour cafetiers et restaurateurs qui réclament, ce jeudi, encore la réouverture a minima des terrasses de leurs établissements au plus vite. Sans doute cet indicateur pèsera-t-il lourd dans la décision du gouvernement de maintenir ces professions fermées.

