Le ministère de l'Education inviter l'ensemble des élèves et personnels de l'enseignement à se faire tester. Un moyen de contrôler la présence ou non du virus avant que jeunes et adultes ne fassent leur rentrée, le 19 avril prochain.

Luxembourg

Un test d'abord, la rentrée ensuite

Et de trois! Pour la troisième fois cette année scolaire, voilà l'ensemble des 4-19 ans scolarisés invités à se faire dépister. Ainsi vient d'en décider le ministère de Claude Meisch (DP), à l'instar des opérations similaires qui avaient été menées avant la rentrée de septembre dernier et au lendemain des congés de Noël. Mais garçons et filles ne sont les seuls à ainsi être conviés à se faire dépister via le Large Scale Testing, il est aussi question des adultes du système scolaire.

Une solution pour mixer covid et examens scolaires Mai et juin approchent, et avec eux les tests de fin d'études. Mais comment jongler entre une mise en quarantaine et ce rendez-vous scolaire important? Ouf, l'Education nationale a déjà la réponse.

Ainsi, par mail et/ou courrier, ont aussi été invités les enseignants mais aussi les membres des équipes de soutien aux élèves à besoins spécifiques, le personnel spécialisé des Centres de compétences, le personnel éducatif des structures d’éducation et d’accueil. Bref, toute cette famille scolaire dont le ministère ne souhaite qu'elle ramène le covid dans ses cartables. Préférant une rentrée «dans la plus grande sécurité sanitaire possible».

Il est vrai qu'une reprise des infections (435 cas référencés au dernier bilan hebdomadaire) pourrait venir contrecarrer les efforts pour maintenir le plus d'élèves en présentiel. Une des craintes, en ce dernier trimestre, est aussi de voir le virus compromettre la bonne tenue des examens de fin d'année. L'an passé, l'épidémie avait accordé un répit à cette période, et tout sera fait pour qu'il en soit encore ainsi dans les mois à venir. Le ministère ayant d'ailleurs déjà défini une ''organisation covid'' pour la tenue des examens.

Toutes les personnes concernées qui n’auraient pas reçu d’invitation d’ici le 8 avril peuvent contacter le ministère par courriel à testing@men.lu.





