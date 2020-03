La ministre de la Santé a détaillé, lundi, la nouvelle organisation du système de santé mise en place pour faire face à la pandémie de covid-19. Un défi logistique et administratif de taille.

Luxembourg 3 min.

Un système réorganisé pour assurer une médecine de crise

Olivier TASCH La ministre de la Santé a détaillé, lundi, la nouvelle organisation du système de santé mise en place pour faire face à la pandémie de covid-19. Un défi logistique et administratif de taille.

Le coronavirus représente un défi pour le système de santé luxembourgeois. Afin de le relever, une réorganisation complète a été opérée ces dernières semaines. De quoi entraîner évidemment «des implications pour les patients», a reconnu la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), lundi. «Cela a un grand impact sur nos habitudes mais aussi sur l'agenda politique qui doit être mis en sommeil,» a-t-elle souligné en évoquant le Gesondheetsdësch. Lequel avait été lancé en février et visait précisément la réorganisation du système de santé.

En ces temps de crise, il s'agit désormais de raisonner de manière «pragmatique» et faire preuve de «flexibilité» afin de parer au plus pressé. «Ce qui peut attendre attendra», a posé Paulette Lenert. Aussi bien dans les hôpitaux qu'au niveau de la médecine primaire.

Le Luxembourg déploie ses capacités d'accueil des malades Le Luxembourg n'a pas compté de mort supplémentaire endéans 24 heures mais se prépare au pic de la pandémie d'ici deux semaines. Si les hôpitaux sont «loin d'être saturés» pour l'heure, la ministre de la Santé a annoncé l'ouverture de six nouvelles structures.

La ministre a ainsi souligné que le principe de la téléconsultation prime, faisant office de filtre. Le but est d'orienter utilement les patients en leur proposant une écoute professionnelle.

Selon les cas, ils pourront être dirigés vers un des quatre centres de soins avancés, recevoir la visite à domicile d'un médecin ou encore (même si cela reste l'exception) se rendre dans un cabinet médical. «Le patient ne verra pas forcément son médecin habituel. C'est le prix à payer pour gérer au mieux la crise», a déclaré Paulette Lenert.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 1.988 cas confirmés de covid-19. Parmi ceux-ci: 202 sont hospitalisés dont 31 en soins intensifs alors que 80 personnes ont pu rentrer à la maison. Le triste bilan des décès grimpe à 22 morts (dont 11 à hôpital, 10 dans des maisons de soins ou de retraite et 1 à domicile).A noter que, depuis le début de l'épidémie, sur l'ensemble du pays 16.199 tests au covid-19 ont été effectués.

Le réseau de soins grand-ducal se voit ainsi répartis selon cinq lignes séparées: les téléconsultations, les centres de soins avancés, les maisons de soins et de retraite, les spécialistes ainsi que les dentistes. «C'est une organisation très complexe mais l'objectif est bien de ne laisser tomber personne», a estimé la responsable de la Santé.

Evidemment, cette réorganisation du système bouleverse le quotidien des professionnels de santé, certains étant plus sollicités que d'autres. Ainsi, un appel à l'ensemble du secteur a été lancé, et pendant la durée de la crise, une vingtaine de métiers pourront signer un CDD avec l'Etat, contrat qui sera aligné sur la carrière de l'Etat, et valable pour deux mois.

La réserve sanitaire se constitue au pas de course Infirmiers, médecins spécialistes mais aussi agents administratifs. Tous les professionnels disponibles et tous les volontaires prêts à soutenir le secteur de la santé et des soins doivent se manifester rapidement sur la plateforme govjobs.lu

«Soyez disponibles, exhorte la ministre de la Santé auprès des professionnels dans «l'espoir que cela suffise». Elle n'écarte toutefois pas d'aller jusqu'à une réquisition si cela ne suffisait pas. De plus, afin de faciliter au mieux cette réorganisation en urgence, un coordinateur national du corps médical a été nommé. Il s'agit du Dr Alain Schmit, président de l'AMMD.

«Avec la situation que nous vivons actuellement, la médecine normale est elle aussi confinée, c'est pourquoi nous devons exercer une médecine de crise», a expliqué le médecin. «Mais évidemment tout commence par la prévention», a-t-il rappelé. A cet égard, la distanciation sociale, les règles d'hygiène et les mesures de protection apparaissent comme essentielles.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.