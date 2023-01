Deux employés ont été légèrement blessés lors du braquage d'une bijouterie située sur l'avenue Charlotte à Differdange, ce mardi 17 janvier. L'agresseur est activement recherché par la police.

Differdange

Un suspect en fuite après le braquage d'une bijouterie

Il était aux alentours de 16h50, ce mardi 17 janvier, lorsqu'un homme a entrepris de braquer une bijouterie de l'avenue Charlotte, à Differdange. Le suspect s'en est pris à deux employés de la boutique, qui ont été légèrement blessés.

Actuellement en fuite, l'homme est activement recherché par la police luxembourgeoise, qui demande aux automobilistes du secteur de ne pas prendre d'autostoppeurs. L'agresseur se serait enfui des lieux à pied.

La personne recherchée mesure environ 1,80m et est de corpulence moyenne. Elle aurait entre 60 et 70 ans. Lors des faits, le suspect portait des lunettes de lecture et des vêtements gris. La police, qui a diffusé un appel à témoin, indique que cet homme à la peau blanche a des cheveux noirs «rasés de près» et une «grosse barbe de trois jours».

Une chasse à l'homme «à grande échelle» a été lancée, assurent les agents de police qui précisent que l'agresseur parlait français et allemand. «Ce qui était particulièrement frappant chez l'agresseur, c'est qu'il lui manquait des dents inférieures», complète la police. Toute personne en possession d'informations sur le braquage ou son auteur est invitée à contacter le 113.

