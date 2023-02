Le Parquet a saisi d'importants biens lors de perquisitions. Un suspect a été arrêté.

40 enquêteurs sur le terrain

Un suspect en détention provisoire dans l'affaire Cenaro

Le Parquet a annoncé que des perquisitions ont eu lieu mercredi au Luxembourg dans le cadre d'une enquête sur le groupe immobilier Cenaro et une personne a été placée en détention provisoire suite à ces perquisitions. On se rappelle qu'en janvier dernier, le groupe immobilier luxembourgeois annonçait se déclarer en faillite. La société est «arrivée à une situation financière qui ne lui permet plus d'honorer ses engagements, ni ses salaires», indiquait le PDG Christophe Chevallier dans le courriel.

Cenaro offrait des services allant du courtage immobilier à la conception d'appartements et à leur propriété. La société s'était retrouvée en difficulté en raison des coûts élevés des taux d'intérêt sur la dette qu'elle avait émise. Néanmoins, en coulisses, il apparaît que la manière dont le groupe gérait ses chantiers était pour le moins interpellante. Par ailleurs, plusieurs clients craignent, en raison de cette faillite, de ne jamais voir leur logement achevé.

Ce mercredi donc, une quarantaine d'enquêteurs de la police judiciaire SPJ ont participé aux perquisitions, comme l'a indiqué mercredi l'administration judiciaire. Celles-ci ont eu lieu dans des institutions financières, des bureaux et des appartements de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg.

Une personne arrêtée et placée en détention

Plusieurs objets ainsi que d'importants biens ont été saisis. Une personne a été arrêtée et placée en détention provisoire sur ordre du juge d'instruction. Selon le Parquet, l'enquête porte sur des accusations d'escroquerie, de faux et usage de faux, de détournement de fonds et de faillite frauduleuse. La procédure d'enquête contre le groupe immobilier avait été ouverte au début de l'année.

