Suite à un amendement parlementaire, l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe CO2 sur les véhicules autoroutiers a été ajournée. Dans le même contexte, François Bausch, le ministre de la Mobilité, a estimé que la taxation en fonction des émissions de dioxyde de carbone pourrait grimper jusqu’à 91 euros.

Luxembourg 2 min.

Un surcoût jusqu’à 91 euros pour la vignette fiscale

Suite à un amendement parlementaire, l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe CO2 sur les véhicules autoroutiers a été ajournée. Dans le même contexte, François Bausch, le ministre de la Mobilité, a estimé que la taxation en fonction des émissions de dioxyde de carbone pourrait grimper jusqu’à 91 euros.

(DH) - Le projet de loi sur une nouvelle modalité de calcul pour les émissions de CO2 sur les véhicules autoroutiers n'entrera pas en vigueur au 1er mars comme l'indique la Chambre des députés. De même, on en sait davantage sur le coût de la vignette fiscale que François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité, évalue entre 17 et 91 euros.

Ce jeudi, les députés ont adopté un amendement précisant que la nouvelle modalité de calcul pour les émissions de dioxyde de carbone ne sera effective qu'après l'entrée en vigueur du texte législatif. Cette modification précise également que la nouvelle modalité de calcul s'applique seulement lors de la première mise en circulation des véhicules autoroutiers.



Une pétition en faveur d'un parc automobile plus vert Une demande d'abattement fiscal pour l'achat de véhicules d'occasion à basse émission de CO2 ou hybrides non rechargeables a été introduite. L'ambition est de sensibiliser un maximum de personnes à la transition énergétique.

Pour rappel, la consommation et les émissions d'un véhicule seront mesurées selon la norme WLT (worldwide harmonized light duty test procedure) et non plus selon la norme NEDC (New European Driving Cycle), cette dernière, désuète, avait été établie dans les années 1980. Pour rappel, cette application des valeurs WLTP est un règlement européen. Il doit être transposé en droit national avant le 31 décembre 2020 et n'est pas rétroactif pour les véhicules déjà immatriculés.

Désireux de connaître l'impact financier du nouveau calcul, les députés ont demandé à François Bausch de leur fournir des exemples concrets en l'appliquant aux véhicules les plus vendus au pays. C'est ainsi que le ministre estime le surplus annuel en taxe de 17 à 91 euros pour les modèles les plus couramment immatriculés. Tout comme la hausse des accises sur les carburants, l'objectif qui transparaît derrière ce surcoût est de favoriser les transports en commun, gratuits à partir du 1er mars, et de diriger les acheteurs vers des modèles moins polluants et moins gourmands.