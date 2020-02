Les mesures envisagées par le gouvernement vont faire exploser la facture des propriétaires de voitures estiment, ce vendredi, l'automobile club (ACL) et l'union des consommateurs (ULC). Les deux lobbys regrettent que l'Etat considère les conducteurs comme de véritables «vaches à lait».

Un surcoût de 450 à 750 euros pour les automobilistes

(ota) - La gratuité des transports en commun introduite ce 1er mars s'accompagnerait d'une facture salée pour les automobilistes. Du moins d'après les calculs de l'ACL et de l'ULC. Avec l'augmentation des prix des carburants, la hausse de la vignette fiscale sur les véhicules avec l'introduction de la norme WLTP et l'annonce d'une taxe CO2, la note se situerait entre 450 et 750 euros de plus par an selon les deux associations.

«Les automobilistes sont les vaches à lait de l'Etat», gronde le directeur de l'ACL, Jean-Claude Juchem. Le lobbyiste en chef des automobilistes n'y va pas avec le dos de la cuillère et attaque frontalement le ministre de l'Energie, Claude Turmes (Déi Gréng). «On remarque que notre interlocuteur est juste un incorrigible idéologue, c'est dommage que le pouvoir politique mène à l'arrogance», lance Juchem.



Une nouvelle stratégie de mobilité dévoilée en 2022 Finalement les transports deviendront gratuits dans tout le pays dès ce samedi 29 février. En présentant l'événement- comparé au premier pas fait sur la lune - à la presse internationale, François Bausch a attesté que le MODU 3.0 est déjà dans les cartons du gouvernement.

Les deux associations ACL et ULC mettent en doute l'efficacité des mesures sur les habitudes des citoyens, car dans différents secteurs ils ne peuvent pas se passer de la voiture. Quant à l'électromobilité, elle souffre encore du manque d'infrastructures mais aussi des prix trop élevés des voitures électriques, «entre 80.000 et 120.000 euros», estime Nico Hoffmann le président de l'ULC. «Pourquoi ces modèles sont-ils subventionnés au même niveau que ceux que le consommateur normal peut se permettre?», s'interroge-t-il.