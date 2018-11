Le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) a nommé le Dr Thomas Kallstenius, un Suédois de 48 ans, au poste de CEO. Il prendra ses fonctions le 1er février 2019.

Un Suédois à la tête du LIST

"Thomas Kallstenius a su démontrer, de manière indéniable, qu’il possède toutes les qualités nécessaires pour faire progresser la position du LIST au sein des RTO européens les plus renommés. Le futur CEO du LIST possède une vision internationale claire avec une expérience approfondie en terme de R&D industriel et une carrière de 20 années passée dans de multiples pays", nous dit-on dans un communiqué.



Ancien directeur de recherche à l'imec

Avant de signer avec le LIST, Thomas Kallstenius était directeur de programme de recherche à l’imec, un des principaux RTO reconnu mondialement dans le domaine de la R&D et de l’innovation en nanoélectronique et technologies numériques.

À ce poste, il a supervisé un programme de recherche sur la sécurité et la confidentialité, en collaboration avec l'université catholique de Louvain, englobant une équipe réputée de plus de 140 chercheurs spécialisés dans les domaines de la cryptographie, de la sécurité matérielle, de la confidentialité, du contrôle d'accès et des systèmes distribués.

Il a également participé aux activités stratégiques d’imec dans les domaines de l’intelligence artificielle distribuée et du calcul de haute performance. Avant de rejoindre imec, Thomas Kallstenius était vice-président de la recherche et de l’innovation chez iMinds, l’institut de recherche qui a fusionné avec imec en 2016. Ses responsabilités comprenaient alors les programmes de recherche stratégique et appliquée d’iMinds avec des partenaires académiques et industriels.

Docteur en Science des matériaux semi-conducteurs

Auparavant, Thomas Kallstenius a occupé plusieurs postes dont celui de directeur sur des sujets liés à la communication vidéo chez Bell Labs, celui de directeur marketing stratégique chez Alcatel-Lucent ainsi que celui de chercheur tant sur l'accès haut débit au sein d'Ericsson Research que sur la fiabilité des composants semi-conducteurs au sein d'Ericsson Microelectronics.

Thomas Kallstenius est titulaire d’une maîtrise en génie physique de l’Institut royal de technologie de Suède, d’un doctorat en science des matériaux semi-conducteurs de l’Université Uppsala et d’un MBA de la Vlerick Management School à Louvain, en Belgique.

Il a été membre du Conseil d’administration du FTTH Council Europe et vice-président du groupe de travail sur les dispositifs portables de l’Alliance de l’Innovation dans l’Internet des Objets (Alliance for Internet of Things Innovation - AIOTI) de la Commission européenne.