Avec l'augmentation galopante des prix des énergies fossiles, les propriétaires de maisons s'intéressent de plus en plus aux installations photovoltaïques.

Transition énergétique

Un succès grandissant pour les panneaux solaires

Avec l'augmentation galopante des prix des énergies fossiles, les propriétaires de maisons s'intéressent de plus en plus aux installations photovoltaïques.

(m. m. avec Uwe HENTSCHEL) - Dans l'entreprise artisanale Topsolar, le téléphone ne cesse de sonner et de nouveaux e-mails arrivent constamment dans la boîte électronique de la société. Chaque jour, dix à quinze personnes intéressées par de nouvelles installations photovoltaïques se manifestent. C'est impossible à gérer, dit Raymond Reiners, le patron de l'entreprise. «Nous avons besoin d'une heure à une heure et demie par jour rien que pour répondre à toutes les demandes par e-mail et par téléphone».

Un engouement qui s'explique par la flambée des prix de l'énergie. Le carburant, le mazout et le gaz n'ont jamais été aussi chers. Au cours des derniers mois, les prix ont d'abord augmenté régulièrement, puis de manière extrême ces dernières semaines, depuis le début de la guerre en Ukraine. En mars 2020, le litre de fioul coûtait environ 45 centimes d'euro, alors qu'en mars 2022, un nouveau record a été atteint avec 1,55 euro. Une hausse de plus de 240 %. Derrière ces chiffres, il faut se demander s'il est encore justifié, ne serait-ce que pour des raisons purement économiques, de continuer à utiliser des combustibles fossiles.

«Le plus tôt sera le mieux»

Une autre question se pose : est-ce vraiment le bon moment pour passer à une source d'énergie alternative, comme une installation solaire sur le toit, maintenant qu'il y a un tel engouement? Après tout, la demande influe sur la disponibilité et donc sur le prix. Peut-être vaut-il mieux attendre que la situation se calme un peu avant d'investir dans une installation solaire ? «Le plus tôt sera le mieux», répond Fenn Faber, directeur de Klima-Agence (anciennement myenergy.lu). «Les tarifs de rachat sont en effet conçus de telle sorte qu'ils baissent d'année en année», explique-t-il. «De plus, la mise en œuvre d'un tel projet nécessite un certain temps de préparation, même si l'investissement est généralement raisonnable».

Un cadastre solaire national

Pour les personnes qui envisagent d'équiper leur maison de panneaux photovoltaïques, Fenn Faber recommande dans un premier temps d'utiliser le cadastre solaire national. Cet outil en ligne (energie.geoportail.lu) permet aux utilisateurs de déterminer dans quelle mesure le toit de leur maison se prête à une installation solaire ou quelle partie du bâtiment est la plus appropriée en raison de son orientation.

Pour la mise en œuvre concrète, on contacte une entreprise spécialisée dans ce domaine

Le cadastre solaire permet non seulement d'identifier le potentiel au niveau du bâtiment, mais le site Internet propose également un simulateur qui permet de calculer la rentabilité de l'ensemble du projet en utilisant de manière optimale la surface de toit disponible. Les utilisateurs peuvent donc déterminer à l'avance les coûts approximatifs qu'ils devront supporter et le moment où l'investissement sera rentable. «Pour la mise en œuvre concrète, on contacte ensuite une entreprise spécialisée dans ce domaine», explique Fenn Faber.

Plus de 9.000 demandes en 2021

En raison de la forte demande, une bonne dose de patience est cependant nécessaire, comme le montre également le besoin de conseil auprès de l'Agence pour le climat. Alors que le point de contact national pour toutes les questions relatives à la transition énergétique durable a enregistré un total de 4.845 contacts de conseil en 2017, ce chiffre a largement dépassé les 9.000 en 2021.

La moitié des demandes concernaient les énergies renouvelables. Néanmoins, Fenn Faber ne s'attend pas à ce que l'intérêt diminue sensiblement avec la baisse des prix des combustibles fossiles. La demande en photovoltaïque, qui ne cesse d'augmenter depuis quelques années déjà, est motivée par différents facteurs. En premier lieu, la protection du climat, mais aussi «le fait que la maison du futur devienne de plus en plus une partie active du système énergétique - y compris le lien avec la pompe à chaleur et l'électromobilité».

Et ces motivations ne seraient pas influencées par les fluctuations des prix de l'énergie. Au contraire, «nous constatons plutôt que la situation actuelle renforce la prise de conscience de changements structurels pour lutter contre la crise climatique et contribuera certainement à l'accélération de la transition énergétique durable», explique l'expert en énergie.

Soutien de l'État

Le changement est également encouragé par l'État. Monica Duarte, du ministère de l'Environnement, indique que les conditions d'octroi des subventions du programme d'aide «prime house» de 2016 restent valables.

La situation actuelle renforce la prise de conscience de changements structurels pour lutter contre la crise climatique

Ainsi, les installations photovoltaïques facturées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 inclus continueront à bénéficier d'une aide au financement à hauteur de 20% des coûts réels - jusqu'à un montant maximal de 500 euros par kWpeak, c'est-à-dire par 1.000 watts de puissance, ce qui nécessite cinq à sept mètres carrés de toiture, selon la performance du module. Parallèlement, un modèle alternatif de subvention est mis en avant pour encourager l'autoconsommation de l'électricité autoproduite, explique Duarte.

Les projets privés peuvent être subventionnés à hauteur de 50 % des coûts réels, avec un plafond de 1.250 euros par kWpeak. Cet instrument de promotion est donc intéressant pour ceux qui souhaitent utiliser l'énergie solaire pour alimenter leur véhicule électrique ou leur pompe à chaleur, par exemple.

Une surface solaire de 150 mètres carrés

Dans cette variante, la rémunération de l'injection est toutefois supprimée. Le montant de celle-ci dépend d'une part du début de l'alimentation et d'autre part de la taille des installations, la rémunération de l'alimentation n'étant valable que pour les installations jusqu'à 30 kWpeak. Ce qui correspond tout de même à une surface solaire de 150 mètres carrés. Et c'est souvent bien plus que la surface de toit disponible.

Actuellement, le tarif de rachat garanti pendant 15 ans pour les petites installations jusqu'à dix kWpeak est de 15,06 centimes par kilowattheure. En 2023, la rémunération baissera à 14,61 cents et en 2024 à 14,17 cents. Pour les grandes installations, la rémunération est inférieure de près d'un cent.

C'est justement ces jours-ci que l'on se rend compte du rôle important que joue la décentralisation de l'approvisionnement en énergie dans le domaine privé, commercial et communal. Jürgen Schopp, directeur de Solartec

Ce qui compte, c'est la date de raccordement de l'installation au réseau. Ainsi, celui qui installe cette année une installation de 50 mètres carrés sur son toit, produit 10.000 kilowattheures par an et injecte cette électricité dans le réseau, reçoit (à rendement constant) 1.506 euros par an, ce qui correspond à 22.590 euros sur une durée de 15 ans. Celui qui ne sera raccordé au réseau que dans deux ans avec la même installation gagnera 1.335 euros de moins sur les 15 ans.

Un coût d'environ 12.000 euros

Selon le simulateur du cadastre solaire, le coût d'investissement d'une telle installation, déduction faite des subventions, serait actuellement d'environ 12.000 euros (hors TVA). Cet investissement serait donc amorti au bout de huit bonnes années.

Mais au vu des prix élevés de l'électricité à payer d'un autre côté, cette alternative a malgré tout perdu depuis longtemps son attrait pour beaucoup. «C'est justement ces jours-ci que l'on se rend compte du rôle important que joue la décentralisation de l'approvisionnement en énergie dans le domaine privé, commercial et communal», déclare Jürgen Schopp, directeur de Solartec. Pour lui, il est donc plus vrai que jamais que «les systèmes régénératifs ont besoin de stockage».

L'entreprise spécialisée dans le photovoltaïque, dont le siège est à Grevenmacher, s'est spécialisée d'une part dans l'alimentation en énergie liée au réseau et d'autre part dans l'alimentation en énergie autonome. Et ce dernier domaine est de plus en plus important et attractif, également du point de vue de l'Agence pour le climat. «Bien que, d'un point de vue technique et énergétique, l'autosuffisance au sens strict ne devrait pas être l'objectif prioritaire», explique Fenn Faber, directeur de Klima-Agence.

Pas de pénurie actuellement

Selon lui, il devrait plutôt s'agir de faire coïncider les besoins et la production d'électricité grâce à un système énergétique décentralisé et intelligent, afin de mieux intégrer les énergies renouvelables dans leur ensemble. Il existe au sein de la population un intérêt durable à tourner la page du pétrole et du gaz.

Malgré l'engouement actuel, il ne semble pas y avoir de problèmes de livraison de modules solaires pour le moment. «Ces dernières années, il y a toujours eu des phases ponctuelles pendant lesquelles il fallait s'attendre à des délais d'attente un peu plus longs pour la réalisation de projets photovoltaïques, car la demande était supérieure à la moyenne», explique Fenn Faber. Mais pour l'instant, on est encore loin de parler de pénurie.

