Un stade national beaucoup plus cher

Le futur stade national de football et de rugby qui sera construit entre la Cloche d'Or et Kockelscheuer pourra accueillir 9.595 places assises et couvertes. Il sera achevé «fin 2018, début 2019 au plus tard» et coûtera la bagatelle des 58,1 millions d'euros. C'est bien plus qu'annoncé initialement.