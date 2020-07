Suite à la crise du covid-19, le ministère de l'Éducation nationale a émis une proposition en vue de résorber les éventuels retards liés à l'apprentissage à l'école primaire. Des cours de remédiation se dérouleront sur base volontaire, du 31 août au 11 septembre.

Un soutien scolaire pour le fondamental

Suite à la crise du covid-19, le ministère de l'Éducation nationale a émis une proposition en vue de résorber les éventuels retards liés à l'apprentissage à l'école primaire. Des cours de remédiation se dérouleront sur base volontaire, du 31 août au 11 septembre.

(JFC, avec Pierre Scholtes) - Pour beaucoup d'enfants, la crise du covid-19 a certainement constitué la plus grande rupture dans leur trajectoire scolaire jusqu'à présent. Les écoles sont restées fermées durant environ deux mois et l'apprentissage à distance est alors devenu la norme. Une situation inédite, qui a rendu les élèves dépendants du contexte familial et privé pour leur apprentissage.

A présent que les écoles ont rouvert leurs portes et que les classes sont réunies, le ministère de l'Éducation nationale entend amortir le fossé éducatif qui s'est creusé durant la crise. Pour ce faire, il propose un «soutien scolaire corona» aux 57.000 élèves de l'école primaire. Ces cours particuliers de rattrapage devraient avoir lieu avant la prochaine rentrée, du 31 août au 11 septembre. En plus de ces remédiations, les retards accumulés pendant la fermeture des classes seront comblés au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021.

Concrètement, chaque enseignant du fondamental sélectionnera quatre élèves par classe et par matière présentant des lacunes dans l'une des matières. La participation aux cours particuliers se fera sur base volontaire et uniquement avec l'accord des parents. Ce soutien est proposé dans les trois matières suivantes: allemand, mathématiques et français.

En principe, il sera assuré par les enseignants du primaire eux-mêmes et devrait être comptabilisé comme des heures supplémentaires. S'il s'avérait qu'il n'y a pas assez d'enseignants disponibles, le ministère fera alors appel à du personnel temporaire. Un système semblable est également à l'étude en ce qui concerne l'enseignement secondaire.

