Un soupçon d'Orient avec la cavalcade

En 1897, les activités carnavalesques dans la ville des ânes de Diekirch étaient placées sous une devise très particulière. Même le mauvais temps n'avait pas arrêté les participants.

(MKa avec Ern BREUSKIN) - La nouvelle annulation de leur défilé de carnaval de Diekirch pour cause de pandémie, même s'il est prévu de le rattraper le 8 mai, est déjà frustrante pour les carnavaliers de Diekirch, qui n'ont pas d'autre choix que d'évoquer le souvenir de leur tradition de cavalcade, qui remonte au XIXe siècle.

Les cortèges organisés à grands frais à l'époque valaient à la ville de la Sauer la réputation de «Cologne luxembourgeoise», ce à quoi l'édition de 1897 a largement contribué. S'il était courant à l'époque que les cortèges soient conçus selon un thème défini par le comité d'organisation - comme c'est encore le cas aujourd'hui à Cologne et à Mayence et dont tous les participants devaient tenir compte - les carnavaliers de Diekirch s'étaient fixé un objectif bien plus ambitieux il y a 125 ans: organiser un «cortège allégorique» qui devait représenter l'histoire plutôt effrayante «de la fiancée sanglante Soliha».

Fascination pour l'Orient

Il s'agit de la révolte d'un émir arabe contre la domination turque, car le fiancé de sa fille Soliha, âgée de 16 ans, a été tué par des «mains turques». Et comme cette jeune femme vindicative coupe de ses propres mains la tête de chaque Turc qu'elle capture, d'où son nom de «fiancée de sang», deux héros choisis, les valeureux Sadi et Zora Bay, doivent la capturer pour le compte du sultan turc.

Tout cela s'est passé il y a maintenant 200 ans, et aujourd'hui, en 1897, «ce magnifique triomphe doit être renouvelé». Le choix de ce thème exotique reflète bien sûr la fascination de l'époque pour l'Orient - on sait qu'à cette époque, les récits d'un certain Kara Ben Nemsi sur ses voyages à travers le Kurdistan sauvage suscitaient un grand enthousiasme. Le «Spiritus Rector» du comité d'organisation de l'époque avait été élu le 3 janvier. De nombreux notables locaux en faisaient partie, dont le bourgmestre et député Dr. J.-P. Scholtes, mais aussi Michel Deutsch, originaire de Vianden, qui avait déjà organisé les précédentes cavalcades de Diekirch.

Des chevaux et des bœufs au lieu d'ânes

Michel Deutsch était alors un artiste apprécié de tous qui, après des études à Munich, Paris et Florence, avait travaillé à Marseille et à Metz, et bien sûr aussi à Luxembourg, où il avait notamment réalisé la statue de Bertels sur le pont de la Sûre à Echternach. En 1883, il s'était installé à Diekirch, où il revint en 1895 après un séjour de plusieurs années en Amérique.

C'est à lui qu'incomba la tâche de faire comprendre aux nombreux participants l'idée du «train allégorique», pourtant inhabituel, afin qu'ils puissent jouer de manière convaincante les rôles qui leur étaient attribués. Il n'a pas non plus été facile de trouver suffisamment de «cavaliers arabes sauvages» parmi les autochtones.

En 1897, l'ancien journal régional «Landwirth» faisait encore la promotion de la cavalcade de Diekirch en tant que «cortège de carnaval». Photo: privat

Il ne faut pas non plus oublier que les chars d'apparat de l'époque étaient tirés par des attelages de chevaux et de bœufs fournis par les paysans locaux, qui n'avaient pas que des ânes comme animaux de travail, et par la brasserie par actions de Diekirch. Et il fallait un certain savoir-faire pour conduire de tels attelages de quatre ou six chevaux à travers une foule en fête, sans parler de la logistique nécessaire pour amener les animaux sur place puis les ramener à la maison, les abreuver et les nourrir.

Collecte pour les pauvres

L'écho suprarégional des cavalcades de Diekirch est également attesté par le fait que des trains spéciaux en provenance du Luxembourg, d'Echternach et de Vianden avaient été prévus par les compagnies ferroviaires respectives.

Comme les années précédentes, le cortège était composé d'une partie historique et d'une partie folklorique. Deux arrêts étaient également prévus sur la place Guillaume et la place du Marché, l'actuelle place de la Libération, avec des intermèdes scéniques montrant des épisodes de cette cruelle histoire.

À l'époque, il était également d'usage d'associer les cavalcades à une collecte pour les pauvres de la ville. Ce geste de charité peut éventuellement être considéré comme une sorte de justification vis-à-vis de l'Eglise, qui voyait ces activités d'un œil extrêmement critique, comme en témoignent certaines lettres épiscopales de carême de l'époque.

L'enthousiasme des visiteurs

En fin de compte, cette cavalcade, préparée avec beaucoup d'efforts et attendue avec d'impatience, a été contrariée par les dieux de la météo.

«Les étrangers», comme le rapporte l'ancien journal régional de Diekirch «Landwirth», «qui étaient venus en masse à Diekirch, malgré le temps peu clément, pour assister au défilé allégorique des masques, étaient unanimes pour dire que les prestations avaient largement dépassé leurs attentes».

Au cours de la semaine, la société de carnaval a décidé de répéter le cortège le dimanche suivant au château. Mais même lors de cette deuxième tentative, le temps n'a pas été de la partie.

Jus de framboise et eau de Cologne

Le lundi des Roses 1897 se termina dignement par un «bal masqué» dans la première maison de la place, le «Grand Hôtel des Ardennes» d'Alexis Heck, où se retrouva tout ce qui comptait à Diekirch et dans les environs. Selon l'usage de l'époque, la «soirée» commençait par un «souper», puis on dansait, non seulement dans la grande salle des fêtes, mais aussi dans les autres salles et annexes du «vaste établissement».

Le rédacteur du «Landwirth» peine à décrire tous ces magnifiques costumes, il fallait selon lui tremper la «plume dans un mélange de jus de framboise et d'eau de Cologne, pour en tirer les descriptions les plus parfumées des toilettes, des arrangements de taille, des coiffures et autres»... un soupçon de «Belle Époque» dans la province de Diekirch.

