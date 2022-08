Lancé fin 2021, ce projet en cours d'étude permettra de renseigner le grand public sur l’indisponibilité de certains médicaments.

Un site informant des pénuries de médicaments en projet

Simon MARTIN Lancé fin 2021, ce projet en cours d'étude permettra de renseigner le grand public sur l’indisponibilité de certains médicaments.

Ces dernières années, en Europe, de nombreux pays ont été touchés par des ruptures de stock de certains médicaments. En France, par exemple, l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a enregistré 1.504 signalements de ruptures de stock et de risque de ruptures de stock de médicaments en 2019 contre 2.446 signalements du même type en 2020.

Le Luxembourg n'échappe pas au phénomène, même s'il est difficile de le quantifier. Et pour cause, il n'existe aucun site permettant de centraliser toutes les indisponibilités. C'est pourtant notamment le cas en Belgique où le site pharmastatut.be est mis à jour de manière quotidienne. Interrogée par le député Mars Di Bartolomeo (LSAP) lors d'une question parlementaire, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a indiqué qu'un système de site internet similaire est actuellement à l'étude pour le Grand-Duché.

Un projet lancé fin 2021

Ce projet est donc en préparation depuis la fin de l'année 2021 et prévoit entre autre la mise en place d'un système informatique luxembourgeois similaire au site belge. «Le projet abordera également de nombreuses autres questions liées aux indisponibilités afin d'atténuer les conséquences des ruptures d'approvisionnement en médicaments. Ainsi, un arbre décisionnel sera développé pour identifier en amont les situations critiques et mettre en place une stratégie adéquate. Une évaluation du cadre réglementaire sera effectuée afin de déterminer si des ajustements sont nécessaires pour une gestion plus efficace des ruptures», a détaillé Paulette Lenert dans sa réponse parlementaire.

Une liste de médicaments dits «essentiels» ou «critiques» sera donc établie permettant un suivi en temps réel des stocks de ces produits. «En septembre, cinq groupes de travail thématiques démarreront leurs activités afin d'implémenter les objectifs fixés par le comité de pilotage mis en place par la division de la pharmacie et des médicaments en début d'année», a-t-elle ajouté.

Ce projet s'inscrit dans une démarche européenne sur le sujet des médicaments. Le Luxembourg participe d'ailleurs à une action commune qui sera lancée en octobre prochain sur le thème des ruptures de stock afin de pouvoir bénéficier des échanges d'expériences et des solutions développées conjointement par 23 Etats membres de l'Union européenne.

