Comme ses voisins, le Luxembourg se montre solidaire de la France pour désengorger les hôpitaux du Grand Est, proches de la rupture. Un patient en situation de réanimation arrivera encore ce mercredi par les airs.

Luxembourg 2 min.

Un septième patient français en route vers le Luxembourg

Maurice FICK Comme ses voisins, le Luxembourg se montre solidaire de la France pour désengorger les hôpitaux du Grand Est, proches de la rupture. Un patient en situation de réanimation arrivera encore ce mercredi par les airs.

(MF avec Pierre Scholtes) – «Loin d'être saturés» comme l'avait dit la ministre de la Santé (LSAP), Paulette Lenert, dimanche, le Luxembourg a activement contribué à désengorger les centres hospitaliers du Grand Est où le monde médical s'attend à franchir cette semaine un nouveau cap dans la lutte contre le coronavirus. En Moselle, «la vague arrive» en provenance des hôpitaux alsaciens sans parvenir pour autant à les désengorger, et «la saturation augmente chez nous», constate François Braun, chef des urgences à l'hôpital Mercy de Metz.

Des patients de Mulhouse héliportés vers le Luxembourg Le Grand-Duché accueillera ce mardi deux nouveaux patients issus des services de réanimation de l'hôpital de la région Grand Est saturé. Quatre personnes souffrant du coronavirus «sont déjà arrivées depuis dimanche», assure le ministère de la Santé.

Six patients ont déjà été héliportés au cours des trois derniers jours de l'hôpital de Mulhouse - le plus sévèrement touché en France - vers le CHL, les Hôpitaux Robert Schuman du Kirchberg et le Centre hospitalier du Nord à Ettelbruck. Un septième patient gravement atteint par le virus est actuellement en route pour le Luxembourg.

La plupart des sept patients sont âgés de plus de 50 ans et seront pris en charge au Luxembourg pendant toute la durée du traitement. Du coup, ils seront désormais inclus dans les statistiques luxembourgeoises sur les personnes infectées. La solidarité luxembourgeoise à l'égard de la France pourrait ne pas s'arrêter à ces sept prises en charge. D'autres ne sont pas exclues explique le ministère de la Santé mais tout dépend de l'évolution de la pandémie au pays.

Un TGV sanitaire pour évacuer les cas graves

Le nombre de contaminations et de décès ne cesse d'augmenter dans les dix départements du Grand Est. Mardi soir, l'Agence régionale de santé (ARS) dénombrait 2.722 personnes hospitalisées en lien avec le virus, dont 595 en réanimation. 407 personnes ont succombé dans la région.



Première en France, un TGV sanitaire sera affrété pour permettre «dans un premier temps l'évacuation de 20 patients» de Strasbourg et Mulhouse vers les Pays-de-la-Loire, jeudi, selon le ministère de la Santé français.