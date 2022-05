Ce nouveau circuit de 33 kilomètres traverse trois pays. Un sentier à haute valeur symbolique promet une expérience sans frontières.

Randonnée sans frontière

Un sentier transfrontalier pour voir la Moselle autrement

Stefanie HILDEBRAND Ce nouveau circuit de 33 kilomètres traverse trois pays. Un sentier à haute valeur symbolique promet une expérience sans frontières.

Les maires des trois communes voisines de Schengen, Perl (Allemagne) et Sierck-les-Bains (France) sont d'accord: dans l'Europe des courtes distances, on réalise volontiers des projets communs, à l'image du Moselle³-Trail. Il y a quelques jours, les édiles ont inauguré à Schengen ce nouveau sentier de randonnée et de trail qui traverse trois pays sur une longueur totale de 33 kilomètres. Le sentier, qui présente un dénivelé de près de 1.000 mètres, peut être parcouru en une journée par les randonneurs les plus aguerris.

5 Le nouveau Moselle Trail a été officiellement inauguré samedi, à Schengen. Photo: Oli Kerschen

Ceux qui prennent leur temps peuvent s'arrêter dans un bistrot au Luxembourg, découvrir d'autres sentiers exceptionnels en Allemagne, ou encore visiter un restaurant gastronomique en France. Ainsi, en peu de temps, les randonneurs peuvent vivre une expérience résolument européenne. Chez les uns, l'allure est plus rapide que chez les autres, explique Anne Jolas, chargée du tourisme à la Communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières (CCB3F): «Les Allemands avaient déjà terminé en un mois, mais chez nous en France, il fallait d'abord obtenir l'accord des instances officielles».

Après que l'idée du nouveau Moselle³-Trail a mûri politiquement pendant des décennies, ce sont les collaborateurs des trois communes frontalières qui ont réuni, en l'espace de deux ans, différents chemins de randonnée existants des trois pays, pour les réunir en un sentier transfrontalier. Une adaptation du parcours pour les VTT est par ailleurs en cours de planification.

Randonner à travers l'histoire

Il s'agit d'un sentier de randonnée à haute valeur symbolique. Il commence au musée de l'Europe à Schengen, où les accords de Schengen ont été signés en 1985 sur le bateau de passagers «Princesse-Marie-Astrid» . On y compte environ 40.000 visiteurs par an. La chapelle de la Paix de Perl (Allemagne)/Merschweiller (France), une autre étape du M³-Trail, est un lieu moins connu, mais également très émouvant.

5 Un endroit moins connu, mais très émouvant, est la chappelle de la Paix, située à la frontière franco-allemande. Photo: Oli Kerschen

Lors de travaux d'arpentage, on a constaté qu'il existait une sorte de no man's land entre la France et l'Allemagne. C'est à cet endroit que la commune de Perl et la commune française voisine de Merschweiller ont choisi d'ériger, en 1999, par leurs propres moyens, une chapelle de la Paix dédiée aux victimes de la guerre. La particularité de ce lieu est que les noms des morts ne sont pas classés par nationalité, mais par ordre alphabétique.

Ainsi, des cousins d'une même famille ont dû se battre les uns contre les autres, l'un du côté français et l'autre du côté allemand. Ici, leurs noms sont inscrits ensemble, en signe de réconciliation et contre l'absurdité de la guerre.

Les charmes de la région frontalière

Le paysage offre des vues sur la vallée de la Moselle, tantôt du Stromberg luxembourgeois en direction de la France et l'Allemagne, tantôt du Hammelsberg vers le Luxembourg et la France. Entre les deux, se situent des réserves naturelles composées de prairies calcaires où poussent des orchidées rares et des jacinthes des bois. Rochers de quartzite et massifs forestiers raviront également les yeux des randonneurs. Du côté français, il est possible de visiter le château des ducs de Lorraine, situé à Sierck-lès-Bains, et la maison de la Nature, à Montenach. En mai, on appréciera les prairies riches en espèces, et en octobre, le feuillage des vignes.

Les trois communes espèrent offrir aux visiteurs un séjour particulier grâce aux charmes de la région frontalière. La commune allemande de Perl dispose d'un camping directement au bord de la Moselle, Schengen ne manque pas d'attrait touristique avec le musée de l'Europe et Sierck-les-Bains offre une gastronomie haut de gamme.

Il ne faut pas non plus oublier les nombreuses caves et fêtes de la région. Sans voiture, il est facile d'accéder au nouveau sentier de randonnée, qui passe par la gare de Perl.



Cet article est paru pour la première fois sur wort.lu/de

