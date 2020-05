Comme annoncé, le test de dépistage au covid-19 est en cours dans les maisons de soins au Luxembourg. Jusqu'ici révèle la ministre de la Santé, un peu plus de 1.500 pensionnaires et plus de 2.700 salariés ont déjà été testés. Très peu étaient positifs.

Un senior sur cinq déjà testé en maison de soins

Après un long confinement pour protéger nos aînés, les maisons de retraite ont rouvert leurs portes aux familles fin avril pour renouer les contacts humains alors que le combat contre le coronavirus se poursuit. Mais dans une moindre urgence au vu des chiffres en berne. Les tests de dépistage du coronavirus menés ces derniers jours dans les maisons de soins et les centres intégrés pour personnes âgées (CIPA) corroborent la tendance générale.

Si le dépistage de toute la population luxembourgeoise gagne en ampleur quotidiennement - à ce jour plus de 55.000 personnes ont été testées - celui qui vise à contrôler l'intégralité des structures accueillant des personnes âgées est bien lancé. A la date du 5 mai 2020, «3.750 tests avaient été réalisés dans 14 établissements d'hébergement pour personnes âgées. 1.537 des tests ont été effectués sur des résidents (sur un total de 1.664 résidents, soit 92,4 % des résidents). 2.213 tests ont été effectués parmi les employés (sur un total de 2.755 employés, ce qui correspond à 80,3 % du personnel)», indique Paulette Lenert dans sa réponse aux députés (CSV) Paul Galles et Marc Spautz.

Le Luxembourg dénombre 30 CIPA, 22 maisons de soins et 11 logements encadrés qui offrent au total 7.130 lits. Le «taux d'occupation de ces 52 établissements varie entre 96 et 99%» tout au long de l'année, avait expliqué Claude Sibenaler, responsable des personnes âgées au ministère de la Famille. En conséquence de quoi, on peut estimer qu'à ce jour plus de 22% des personnes vivant dans une structure encadrée ont déjà été contrôlées.

La ministre de la Santé révèle qu'en date du 5 mai, les tests systématiques «qui ne nécessitent pas de consentement signé des personnes concernées» a jusqu'ici permis de détecter «19 infections au covid-19 chez des personnes qui étaient asymptomatiques au moment du test. Dix des infections concernent des résidents, neuf avec des employés».

Les tests de dépistage sont menés par des équipes mobiles de l'Inspection sanitaire, secondées par du personnel soignant et le personnel des maisons de soins. Qu'ils soient positifs ou négatifs, les résultats sont communiqués à la personne concernée et au médecin traitant.

Le directeur et le médecin coordinateur de l'institution reçoivent aussi une copie des résultats positifs «pour qu'ils puissent si nécessaire, le jour même, prendre les mesures d'isolation nécessaires ou des mesures d'éloignement du lieu de travail», explique Paulette Lenert. A noter que les personnes âgées restées à leur domicile, soit la grande majorité, ne sont pas prises en compte par ces tests systématiques.

