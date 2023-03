Cinq camions de pompiers et une ambulance ont quitté ce mercredi le sol luxembourgeois pour rejoindre l'Ukraine. Il s'agit du second convoi de secours envoyé par LUkraine ASBL.

Luxembourg 2 min.

Départ ce mercredi 1er mars

Un second convoi de secours luxembourgeois en route pour l'Ukraine

Thomas BERTHOL Cinq camions de pompiers et une ambulance ont quitté ce mercredi le sol luxembourgeois pour rejoindre l'Ukraine. Il s'agit du second convoi de secours envoyé par LUkraine ASBL.

Un convoi de camion de pompiers et d'ambulances a quitté ce mercredi 1er mars le Luxembourg à destination de l'Ukraine, annonce LUkraine ASBL dans un communiqué. Vendredi dernier, Nicolas Zharov, président de l'association ukrainienne, avait déjà indiqué que cette mission de secours allait se dérouler cette semaine.

«Je n'oublierai jamais ce moment qui était le plus difficile de ma vie» LUkraine ASBL a fait le point ce vendredi sur son action et sur la première année de guerre en Ukraine. La vice-présidente de l'association, Inna Yaremenko, s'est replongée dans ses souvenirs du 24 février 2022, date marquant le début du conflit.

Ce convoi comprend six véhicules, dont cinq camions de pompiers et une ambulance, pour un montant total de 210.000 euros. Parmi les véhicules envoyés figure un camion-échelle offert par la commune de Dudelange. Les autres camions ont été achetés grâce à des dons via la plateforme «Ukraine is calling» selon LUkraine ASBL. Celle-ci précise que les voitures livrées sont «destinées aux équipes de secours des services d'urgence de l'État ukrainien dans les régions de Kharkiv, Dnipro et Sumy».

Identifier les besoins des Ukrainiens

«Nous recherchons ces véhicules dans toute l'Europe. Nous avons même acheté une échelle de camion de pompiers en Norvège, que notre volontaire, M. Anders Lilieholm, a accepté d'apporter au Luxembourg pour l'envoyer en Ukraine aujourd'hui. La plupart du temps, nous achetons des véhicules dans les pays voisins, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas», explique Ievgenii Smoliak, coordinateur logistique de LUkraine ASBL.

Un an de guerre en Ukraine Retrouvez tous nos articles consacrés à la première année de guerre en Ukraine et sur les répercussions visibles au Luxembourg.

«Les sauveteurs ukrainiens nous aident à comprendre quels sont les véhicules particuliers qui manquent, et nous faisons de notre mieux pour les retrouver et les envoyer vers les destinations qui en ont le plus besoin.»

Plus de 2.400 véhicules détruits en Ukraine

Lors de la remise des clés du camion de pompiers offert par la ville de Dudelange, Nicolas Zharov avait souligné que plus de 2.400 véhicules de secours ont été détruits par les Russes en Ukraine.

Jusqu'à présent, 26 ambulances et 6 camions de pompiers ont été envoyés en Ukraine par LUkraine ASBL. Pour rappel, un premier convoi luxembourgeois de 16 véhicules de secours était parti pour l'Ukraine le 21 décembre dernier. La moitié d'entre eux étaient des ambulances données par le ministère de l'Intérieur.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.