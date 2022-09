Pour certains, il s'agit d'une pierre ordinaire, mais pour d'autres, elle recèle l'espoir de comprendre l'évolution de la vie sur Terre.

Fouilles à Consthum

Un scorpion de mer de 400 millions d'années crée l'émoi

Amélie SCHROEDER Pour certains, il s'agit d'une pierre ordinaire, mais pour d'autres, elle recèle l'espoir de comprendre l'évolution de la vie sur Terre.

Il y a environ 406 millions d'années, les derniers d'entre eux ont parcouru le système de deltas fluviaux d'un supercontinent. 406 millions d'années, c'est-à-dire bien avant qu'un dinosaure ne mette un pied devant l'autre, et encore moins avant que des hommes ne s'assoient autour d'un feu dans une grotte.

Il y a trois semaines, les restes d'un scorpion de mer disparu ont été exhumés d'une carrière près de Consthum. Une équipe internationale menée par Ben Thuy, conservateur du département de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle, et Lea Numberger, collaboratrice scientifique, est au travail pour mettre au jour d'autres traces du passé.



Avec une loupe et du doigté

Là où l'on sort habituellement la grosse artillerie pour extraire la pierre, se trouvent maintenant des chercheurs du Luxembourg, d'Allemagne et de Belgique, armés de marteaux, de loupes, de pincettes et de pinceaux. Ce que les profanes considéreraient comme une vulgaire pierre est, pour les paléontologues, un moyen de comprendre le début de la vie sur Terre.

Outre le scorpion de mer, appelé Adelophthalmus sievertsi dans le jargon scientifique, ils ont également découvert des fossiles de plantes primitives ainsi que des arachnides et des coquillages. Ils datent de l'époque où les plantes et les animaux sont passés pour la première fois de l'eau à la terre.

6 L'équipe de neuf personnes ne perd pas l'espoir de faire d'autres découvertes. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'équipe de neuf personnes ne perd pas l'espoir de faire d'autres découvertes. Photo: Gerry Huberty Lea Numberger équipée d'une loupe et d'un gilet de sécurité dans la carrière près de Consthum. Photo: Gerry Huberty Ben Thuy, conservateur de la paléontologie du MNHN, dans son élément. Photo: Gerry Huberty Équipé d'un marteau et d'une loupe, on cherche des fossiles dans la carrière. Photo: Gerry Huberty La loupe fait partie de l'équipement de base des paléontologues. Photo: Gerry Huberty Au pied de la roche, on martèle et on examine. Photo: Gerry Huberty

Colosse des mers primitives

Le scorpion de mer est considéré comme un prédateur des mers primitives et vivait à la période du dévonien, il y a environ 406 millions d'années. Doté de huit pattes, d'un éventail de nageoires et de pinces avec lesquels il tuait ses proies, il ne partage que le nom avec les scorpions actuels. Les similitudes sont plutôt rares. Mesurant jusqu'à 2,50 mètres de long, l'euryptéride sévissait dans les zones d'eau douce. Étonnamment, ce sont les arthropodes qui chassaient alors les vertébrés, et non l'inverse.

A la fin du Permien, il y a 252 millions d'années, les scorpions de mer ont été victimes de la plus grande extinction de masse connue à ce jour. Environ 96 % de toutes les espèces marines et trois quarts de toutes les espèces terrestres se sont éteintes en l'espace de 60 000 ans.

Le Luxembourg, une mine d'or condensée

Par le passé, diverses découvertes au Luxembourg avaient déjà fait la une des journaux. Mais ces découvertes ne sont pas comparables à celle qui vient d'être faite à Consthum. C'est la première fois qu'un témoin aussi ancien est découvert au Luxembourg. Bien sûr, toutes les découvertes sont importantes, selon les chercheurs, mais celle-ci a une valeur scientifique considérable pour une compréhension plus approfondie. D'autres recherches et analyses d'experts devraient permettre d'en savoir plus.

Il y a environ 400 millions d'années, le territoire actuel du Luxembourg faisait partie de l'Avalonia, un sous-continent qui s'est détaché du bord nord du continent primitif Gondwana. En 2007, les restes d'un scorpion de mer avaient également été découverts dans l'Eifel, près de Prüm. Un système de delta de 400 kilomètres reliait ces régions entre elles. La présence d'eau explique également la découverte de coquillages et d'autres espèces marines. Comme l'explique Ben Thuy, un delta de rivière crée des matériaux, mais les décompose également. C'est pourquoi il est parfois difficile d'établir une chronologie précise.



Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 La pierre est brisée à l'aide d'un pic et d'un marteau. Photo: Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La pierre est brisée à l'aide d'un pic et d'un marteau. Photo: Gerry Huberty On ne soulève pas si facilement un morceau de 100 kilos, il faut six mains. Photo: Gerry Huberty L'intérieur intéressant d'une pierre : une plante enroulée sur elle-même, ancêtre du monde végétal tel que nous le connaissons aujourd'hui. Photo: Gerry Huberty Le propriétaire de la carrière met à disposition des chercheurs un coin généreux pour les fouilles. Photo: Gerry Huberty

Comme à Consthum, le chercheur allemand Markus Poschmann a participé à la fouille de l'époque. Au total, une équipe de neuf personnes recherche des traces du passé, dont des "citoyens scientifiques". Anthonie Hellemond, président de Palaeontologica belgica, est également présent lors des fouilles.



Une bibliothèque avec l'histoire de notre terre

La carrière de Consthum recèle en premier lieu du quartzite, une pierre très dure qui est transformée en pavés ou en pierres décoratives. Grâce au dépôt vertical favorable, les différentes couches de roche peuvent être prises et lues comme des livres sur une étagère. Par souci de clarté, les différentes couches ont été numérotées afin d'identifier de manière ciblée le milieu qui contient le plus de fossiles.

La géologie joue également un rôle essentiel dans la paléontologie. La couleur et la nature de la roche permettent ainsi d'en déduire le contenu. Les colorations sombres, par exemple, indiquent la présence de matière organique.

Ce n'est pas parce qu'elle est petite qu'elle ne peut pas être spéciale. Lea Numberger, collaboratrice scientifique au MNHN

La découverte récente n'enthousiasme pas forcément par sa taille, mais surtout par son âge. Le scorpion de mer trouvé à Consthum mesure neuf centimètres. Un autre spécimen, moins intact, a pu être mis au jour mercredi. Les fouilles dans la carrière doivent se poursuivre jusqu'à ce vendredi. L'espoir d'une nouvelle découverte importante existe. Et tous les participants sur place partagent cet espoir.

