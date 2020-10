La nette augmentation des infections et les neuf décès déplorés depuis début octobre ne surprennent pas Paulette Lenert. La ministre de la Santé devra tout de même expliquer les causes de cette reprise du covid, mercredi, devant une commission parlementaire réunie dans l'urgence.

«Un scénario attendu»

(JFC) - Neuf décès, 1.311 nouvelles infections, le nombre de personnes hospitalisées passé de 30 à 48, le tout entre le 1er et le 12 octobre: les chiffres de l'épidémie de covid au Luxembourg ont de quoi inquiéter. Plus préoccupant encore, le pays a enregistré lundi, le plus grand nombre de cas dépistés en une journée (208, hors cas des frontaliers) Mais, selon Paulette Lenert (LSAP), la ministre de la Santé, il s'agit là du «scénario attendu».

Avec l'arrivée de l'automne, le rebond du virus se vérifie non seulement au Grand-Duché, mais aussi un peu partout dans les régions voisines et en Europe. «Nous savons que le risque zéro n'existe pas. Mais tout le monde peut contribuer à maintenir ce risque au plus bas niveau possible», a ainsi déclaré Paulette Lenert mercredi sur les ondes de RTL Radio. Bref, une situation préoccupante, mais pas inopinée.

Soulignant que la très forte augmentation du nombre de cas «ne date que de quelques jours», la ministre de la Santé attend les prochains jours pour «voir si cette tendance est vraiment aussi grave». Elle est d'avis qu'il faut maintenant analyser les chiffres et les différents indicateurs «avec calme et distance», avant, le cas échéant, de «mettre en œuvre la stratégie qui a été définie pendant l'été». Histoire de suivre «une stratégie cohérente à l'avenir».

Selon cette «stratégie» évoquée par la ministre, les mesures de précaution actuelles, en particulier dans les maisons de retraite, sont constamment revues et ajustées si nécessaire. Cela inclut également la communication systématique de toutes les données au public. Malgré la lassitude générée par la crise sanitaire, chacun doit continuer à appliquer systématiquement les mesures de précaution. «Nous devons vivre, oui, mais ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts», a ajouté la ministre socialiste.

Paulette Lenert est maintenant attendue, mercredi, devant une commission parlementaire de la Santé réunie dans l'urgence. Elle devra répondre aux questions des députés sur cette «nouvelle offensive» du coronavirus au Luxembourg. Arguments que la ministre reprendra, vers midi, au cours d'une conférence de presse.

