Luxembourg 2 min.

Un sanglier va bloquer le trafic sur l'A1 ce soir

L'animal a élu domicile sur un échangeur entre l'autoroute et une bretelle d'accès depuis quelques jours. Mais sa présence est jugée indésirable par les Ponts & Chaussées qui craignent un accident. Aussi, ce jeudi, à partir de 22h, les voitures seront bloquées et la circulation déviée pour laisser un chasseur s'occuper de la bête.

L’Administration de la nature et des forêts demande rarement une fermeture d'autoroute. Mais elle l'a fait, ce jeudi auprès des Ponts et Chaussées afin de bloquer en soirée toute circulation sur l'A1, entre les échangeurs Senningerberg et Cargo-Center. Entre 22h et 23h au plus tard, plus aucun véhicule ne circulera afin qu'un chasseur tire un sanglier.

En effet, à plusieurs reprises des agents travaillant sur l'autoroute ont cru détecter la présence de l'animal en bordure de voie. Précisément, la bête aurait trouvé refuge dans une petite parcelle verte, au milieu des broussailles et des arbustes, sans être dérangé par le bruit incessant des voitures et camions. A la description de la silhouette du sanglier, il s'agirait d'un mâle solitaire.

Fermetures et déviations

Sauf que l'intrus sauvage n'est guère du goût des autorités qui voient combien l'animal pourrait être dangereux s'il s'aventurait au milieu du trafic routier. L'accident, guère évitable, pourrait avoir de graves conséquences, chose que souhaitent éviter les Ponts & Chaussées. Voilà pourquoi l'animal sera probablement abattu ce soir, sur place.

Afin de permettre cette opération différents barrages vont être mis en place:



L’autoroute A1 entre l’échangeur Senningerberg et l’échangeur Cargo-Center en direction de Trèves

La bretelle d’accès de l’échangeur Senningerberg en provenance de la N1 et en direction de Trèves (A1)

La bretelle d’accès de l’échangeur Cargo-Center en provenance de la N36 et en direction de Trèves (A1).

Le trafic en provenance de la Croix de Gasperich (A3, A6, A1) et de la N1 (Senningerberg, Findel) et en direction de Trèves sera lui dévié à partir de l’échangeur Senningerberg, via la N1 et le CR132 jusqu’à l’échangeur Münsbach de retour sur l’autoroute A1.

Contrôles sanitaires

Les conducteurs en provenance de l’échangeur Cargo-Center et en direction de Trèves devront pour leur part quitter l'autoroute à hauteur de l’échangeur Senningerberg via la N1 et le CR132, jusqu’à l’échangeur Münsbach de retour sur l’autoroute A1.

Compte tenu des risques de propagation de peste porcine, il va de soi que la carcasse de l'animal fera l'objet des contrôles sanitaires en vigueur dans le pays.