Un samedi venteux au Luxembourg, placé en alerte jaune

L'ensemble du Luxembourg a été placé en alerte jaune par le prévisionniste national en raison d'un épisode venteux, ce samedi 25 mars.

Le vent devrait souffler une bonne partie de la journée sur le Luxembourg, ce samedi 25 mars. Le pays a, en effet, été placé en alerte jaune par MeteoLux qui émet un avis de vent fort entre 11h et 18h.

Concrètement, des rafales pouvant aller jusqu'à 75 km/h devraient traverser le Grand-Duché. Avec elles, des averses sont attendues. Les automobilistes sont donc invités à redoubler de prudence sur les routes. Du côté des températures, il fera entre 4 et 7 degrés dans la matinée, tandis que le thermomètre grimpera jusqu'à 10 degrés dans l'après-midi.

Liée à une dépression sur l'Atlantique Nord, cette météo instable se poursuivra en début de semaine prochaine, des rafales comprises entre 40 et 50 km/h étant attendues dimanche, lundi et mardi. La neige pourrait même faire son retour, lundi 27 mars, au Luxembourg, un à deux centimètres étant attendus, le prévisionniste national évoquant un «faible» risque de neige dans la nuit de dimanche à lundi. Les températures seront comprises entre -1 et 1 degré lundi matin avant de descendre jusqu'à -3 degrés mardi matin. Le mercure réatteindra les 10 degrés dès mercredi.

