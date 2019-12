La Grande-Duchesse héritière Stéphanie et le Grand-Duc héritier Guillaume attendent un enfant. La Cour l'a officiellement annoncé ce vendredi.

Un «royal baby» pour le Grand-Duché

L'annonce est tombée à 10h, ce vendredi : «Le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière attendent leur premier enfant». Et l'heureux événement est même prévu pour mai 2020, indique le communiqué de la Cour. Voilà donc, de façon moins protocolaire, Guillaume (38 ans) et Stéphanie (35 ans) sur la voie de la parenté.

La nouvelle a été annoncée, bien entendu par leurs altesses royales, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa qui «s’unissent à ce grand bonheur» ainsi que les membres des deux familles.

Déménagement à Londres

Pour rappel, le fils aîné de l'actuel Grand-Duc (premier dans l'ordre de succession) est marié à la comtesse belge, la comtesse Stéphanie de Lannoy depuis octobre 2012. La future maman avait suivi son époux à Londres où le couple s'est installé depuis un peu plus d'un an. Lui pour suivre un cycle de formation post-universitaire au Royal College of Defence Studies; elle pour bénéficier d'une formation en histoire de l'art au Sotheby's Institute.

Le bébé à venir, conformément à la loi entrée en vigueur en 2011, pourrait succèder à son père sur le trône. Et cela qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille.

L'annonce de cette maternité clôt d'une façon positive une année 2019 qui aura été marquée par la disparition, en avril 2019, du Grand-Duc Jean à l'âge de 98 ans.

