Il est possible que le seuil européen d'information de 180 µg/m3 pour l'ozone soit dépassé ce mardi en raison de la vague de chaleur.

Luxembourg 2 min.

Au-delà du seuil européen

Un risque de dépassement des concentrations en ozone

Simon MARTIN Il est possible que le seuil européen d'information de 180 µg/m3 pour l'ozone soit dépassé ce mardi en raison de la vague de chaleur.

Il va faire très chaud ce mardi. La vague de chaleur qui traverse actuellement le Luxembourg n'est pas sans conséquences pour notre santé. En effet, les particules fines sont présentement nombreuses dans l'air et peuvent se révéler toxiques si celles-ci dépassent le seuil européen d'information qui est fixé à 180 µg/m3.

Le ministère de l'Environnement et du Climat a annoncé que ce lundi, les concentrations en ozone troposphérique n'avaient pas dépassé le seuil de pré-information qui se situe quant à lui 160 µg/m3. «En effet, la valeur horaire maximale a été enregistrée à la station d'Esch-sur-Alzette avec 157 µg/m3», précise le ministère.

Le pays tout entier passe en alerte rouge ce mardi Le prévisionniste national MeteoLux a décidé de placer l'ensemble du pays en alerte rouge ce mardi 19 juillet, en raison d'une vague de chaleur qui s'intensifie en Europe de l'Ouest.

Toutefois, la donne risque d'être différente ce mardi. Comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises, les températures vont continuer à grimper tout au long de la journée pour atteindre 38°C pendant l'après-midi. «À part quelques nuages d'altitude qui vont voiler le ciel, le rayonnement UV sera toujours intense. Vu l'accumulation en polluants de la veille, le risque de dépassement local du seuil d'information (180 µg/m3 ) sera toujours présent», avertit donc le ministère.

Éviter les efforts physiques

Concrètement, si elles sont présentes en abondance, ces particules fines peuvent provoquer des difficultés respiratoires, une irritation des yeux et des voies respiratoires, ou encore la toux chez les personnes les plus fragiles (seniors, asthmatiques, personnes souffrant de problèmes respiratoires, etc.). Il est alors absolument primordial pour ces personnes d'éviter les efforts physiques et les activités entre midi et 22h ce mardi. Ce principe s'applique d'ailleurs à n'importe quel citoyen.

Fait-il vraiment trop chaud pour travailler? La température va drastiquement monter ces prochains jours et les conditions de travail de nombreux salariés se détériorer. Mais que dit exactement la législation?

Concernant cette chaude journée de mardi, le ministère de l'Environnement tient toutefois à tempérer en expliquant que le vent, qui sera plus soutenu à partir de l'après-midi, pourrait favoriser une meilleure dispersion des polluants et pourrait ainsi limiter la hausse des concentrations en ozone.

Quid des prochains jours? Pour ce mercredi, le ministère de l'Environnement et du Climat annonce que le temps s'annonce plus instable et nuageux et que les températures seront en baisse, de l'ordre de 29°C. «Le vent sera plus soutenu et des averses sont prévues en fin d’après-midi et en soirée. Dans ces conditions plus favorables à la qualité de l’air, les concentrations en ozone devraient rester en dessous du seuil de pré-information (160 µg/m3 )».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.