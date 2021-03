Si le ministre du Travail a annoncé la mise en place de ce salaire pour les indépendants en crise, sa mise en place semble pour l'heure sortie des priorités du gouvernement.

Un revenu de remplacement mis entre parenthèses

Bien qu'attendue par les indépendants, la mise en œuvre d'un revenu de remplacement est loin d'être acquise. Si l'introduction d'un équivalent à un revenu minimum semble en effet avoir été sortie des priorités du gouvernement, une chose est sûre : il ne pourrait être couvert par le Fonds pour l'emploi dont l'objectif est de «renforcer l'emploi», a rappelé Dan Kersch (LSAP) face aux députés mercredi.

Lex Delles lève le pied sur le revenu de remplacement Si les indépendants concernés par cette possible aide la réclament vite, le gouvernement n'entend pas agir précipitamment. D'autant moins qu'un volet de nouvelles aides vient d'être redéfini.

Laissant de côté les contours que pourrait prendre ce revenu, les ministres du Travail et des Classes moyennes ont préféré recentrer le débat sur les aides déjà existantes pour les travailleurs indépendants. Indemnité d'urgence certifiée, aide pour coûts non couverts ou encore aide de relance... S'ils ne peuvent bénéficier du chômage partiel au même titre que les salariés, l'Etat les soutient, assurent Dan Kersch (LSAP) et Lex Delles (DP).

Quant à l’idée d’une mutualité, précédemment évoquée, la proposition n’est «plus sur table», souligne Dan Kersch. Mais le ministre du Travail ne referme pas pour autant le dossier. Laissant la porte entreouverte, la question pourrait ainsi être «à tout moment rediscutée», précise le ministre du Travail.

